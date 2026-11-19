Vincent Kompany spricht erstmals seit seinem Zusammenbruch. Der Chefcoach des FC Bayern nennt Gründe und Lehren. In der schwierigen Zeit erlebt er einen «der schönsten Momente meiner Trainerkarriere».

München (dpa) - Vincent Kompany gab vor dem Bundesliga-Comeback tiefe Einblicke in bewegende Tage. Den linken Arm in einer schützenden Schlinge blickte der Trainer des FC Bayern «sehr gesund» und «dankbar» auf eine schwierige Zeit zurück. «Ich kann es auch nicht kleinreden, es war schon ein Schock», sagte der 40-Jährige über den Zusammenbruch mit Notarzteinsatz. «Jetzt fühle ich mich wieder sehr gut und freue mich, wieder bei der Mannschaft zu sein.»

27 Tage nach den dramatischen Szenen bei einer Einheit der zweiten Mannschaft übernahm Kompany in dieser Woche wieder die Leitung des Profi-Trainings. In einer Pressekonferenz mit Überlänge berichtete er offen über Lehren nach seiner Hirnhautreizung oder über die Zeit im Krankenhaus. Am liebsten wäre Kompany am Tag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky) allerdings wieder zum Fußball-Alltag übergegangen. Doch nach den dramatischen Umständen vom 23. Oktober ging dieser Wunsch nicht in Erfüllung.

«So froh war ich auch noch nie»

Zu groß war das Interesse an den für Kompany freilich «sehr intensiven» Wochen - was auch der ungewöhnlich starke Medien-Andrang unterstrich. «So voll war es hier noch nie», sagte Sportvorstand Max Eberl an seiner Seite. Kompany antwortete lächelnd: «So froh war ich auch noch nie» - und erheiterte damit den Sitznachbarn.

Mit ernsterer Miene räumte Kompany dagegen ein, dass er erkrankt «nicht genug» auf den Körper gehört habe. Er habe «einfach weitergemacht», obwohl er «wahrscheinlich ein bisschen Ruhe gebraucht hätte», sagte der Chefcoach. «Dann war es zu spät.» Zum Start in drei Englischen Wochen am Stück fühlt sich Kompany wieder bereit - obwohl er nach einer Operation an der verletzten linken Schulter noch nicht wieder topfit ist.

Gemeisterter «Widerstandsmoment» als Kraftschub?

Der smarte Münchner Trainer hatte bei seiner ersten Pressekonferenz nach dem Vorfall auch eine sportliche Botschaft mitgebracht. Wie sein Team unter der Leitung von Assistent Aaron Danks und dem Trainerstab einen «Widerstandsmoment» gemeistert habe, könne Kraft für eine vielleicht ganz große Bayern-Saison bringen.

Kompany bezog sich auf das 2:0 in der Champions League bei Atlético Madrid, als der Rekordmeister nicht nur auf den Trainer, sondern auch auf zahlreiche Stars hatte verzichten müssen. «Das war einer der schönsten Momente meiner Trainerkarriere, obwohl ich nicht dabei war», erinnerte der damalige TV-Zuschauer Kompany an einen Mia-san-Mia-Auftritt, wie ihn die Bayern lieben.

Noch lieber haben die Münchner aber ihren Trainer in bester Gesundheit zurück. «Die Hirnhautreizung ist ausgeheilt», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Die Schilderungen des 59-Jährigen unterstrichen, wie dramatisch der Freitag im Oktober gewesen sein muss. «Das kann man sich kaum vorstellen», sagte der Bayern-Boss. Nachwuchsspieler der Münchner seien bei dem Anblick «schockiert» gewesen.

Dreesen zufolge hatte Kompany einen so starken Krampfanfall, dass er sich beide Schultern verletzte. Einhändig verzichtete Kompany darauf, sich das Wasser in das Glas einzuschenken, sondern trank gleich aus der Plastikflasche.

Eberl: «Vinny wird daraus lernen»

Kompany betonte, wie glücklich er beim Rückblick auf die medizinische Versorgung sei. «Es ist alles perfekt gelaufen», sagte der Familienvater. Danach habe er versucht, «schnell die Ruhe zu finden». Und aus solchen Momenten nehme man immer etwas mit. «Vinny wird daraus lernen und seine Schlüsse ziehen. Das, was ein Mensch in seinem Leben durchmacht, macht ihn als Menschen aus», sagte Eberl.

Dankbar sprach Kompany nicht nur über die Mediziner, sondern auch über die große Unterstützung, die er über die Familie hinaus bekommen habe. «Es haben sich mehr Leute gemeldet als nach dem Gewinn von großen Titeln», sagte er. Es hätten «fast alle Trainer» Kontakt aufgenommen, «und das ist vielleicht einer der schönsten Aspekte.»

Kaffee? Schlaf? Arbeit? «Nicht zu ernst nehmen»

Die plakativen Aussagen von zu viel Kaffee oder zu viel Arbeit wollte Kompany dagegen «nicht zu ernst nehmen», wie er sagte. «Was dann die Wahrheit war, habe ich ganz offen kommuniziert.» Er sei mit dem Trainerstab «im Austausch» gewesen, aber habe «keine Entscheidungen getroffen», beteuerte Kompany. Unter der Leitung von Kompany-Assistent Danks verbuchten die Bayern in fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden.

Das Duell des Spitzenreiters mit dem Tabellen-15. Köln ist nicht nur die Rückkehr von Kompany. Auch Nationalspieler Jamal Musiala soll nach zwei Monaten Verletzungspause wieder zum Kader gehören. Kompany bescheinigte Musiala eine «Wahnsinnsmentalität und Hunger» auf die Rückkehr. In seiner Anfangsphase sei Musiala das goldene Kind gewesen, jetzt mache er eine schwierige Zeit durch. «Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass Jamal bei Bayern München erfolgreich wird, dass aus dieser Geschichte eine bessere Version kommt», sagte Kompany.

Das ist das Schönste für Kompany

Die Rückkehr des Trainers, dessen Team vor Weihnachten noch zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und fünfmal in der Bundesliga gefordert ist, vergrößert trotz weiter mehrere Ausfälle die Zuversicht auf einen starken Jahresendspurt. Die Zeit, als Kompany die Spiele seines Starensembles von zu Hause oder aus dem Krankenhaus verfolgen musste, ist vorbei. «Das Schönste ist, auf der Bank zu sein.»