Der nach einem durchwachsenen Saisonstart umstrittene Martín Demichelis hat sich mit zwei Siegen Luft verschafft. Jetzt kommen aber die Kracher bei den Bayern und Real. So sieht der Coach die Chancen.

Leipzig (dpa) – RB Leipzigs Trainer Martín Demichelis geht nach zuletzt zwei Siegen in Serie optimistisch in die beiden Topspiele bei Bayern München und Real Madrid. «Wir haben offen angesprochen und an konkreten Beispielen gezeigt, was gut funktioniert hatte – und was wir ändern mussten. Mein Eindruck ist: Alle haben verstanden, worum es uns geht», sagte der Argentinier im Interview der «Süddeutschen Zeitung» über die geglückte Trendwende nach einem durchwachsenen Saisonstart.

Die jüngsten Siege in der Liga gegen Eintracht Frankfurt (6:0) und in der Champions League gegen PSV Eindhoven (1:0) gelangen aber zu Hause. Auswärts trat RB bislang äußert schwach auf, und die Partie gegen die Bayern findet am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in München statt. Vier Tage später reist Leipzig zum Königsklassen-Duell mit Real nach Madrid. «Ich habe das auch den Jungs gesagt: 'Wir können nur gewinnen.' Aber nur, wenn wir unseren eigenen Prinzipien treu bleiben», sagte der frühere Bayern-Profi und -Nachwuchscoach.

«In Argentinien ist jeder im Zweitberuf Trainer»

Dass er nach nur wenigen Spielen als RB-Trainer in manchen Medien schon angezählt wurde, nahm Demichelis nach eigener Aussage locker. «Glauben Sie mir: Ich lese nichts. Das habe ich schon als Spieler so gehalten. Das heißt nicht, dass ich nichts mitbekomme; am Ende rufen Vertraute einem doch etwas zu.» Der 45-Jährige verglich: «In Argentinien ist jeder im Zweitberuf Trainer. Jeder. Der Metzger, der Gemüsehändler, der Banker. Das habe ich vor allem bei meiner ersten Trainerstation, bei River Plate, hautnah erlebt.» Dort sei «nicht einmal der Hauch eines Zweifels erlaubt».

Auch RB Leipzig habe «hohe Erwartungen», und damit könne er sehr gut umgehen, betonte der Nachfolger von Ole Werner, der Mitte Juni überraschend vom Verein freigestellt worden war. «RB Leipzig mag ein junger Club sein. Aber es ist ein Club, der nach vorne gerichtet ist, Geschichte schreiben und sich weiterentwickeln möchte», sagte Demichelis: «Dem will ich gerecht werden.»