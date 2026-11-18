Michael Olise vom FC Bayern ist einer der begehrtesten Spieler der Welt. Nun sagt sein Vereinspräsident, was er von möglichen Angeboten bis an die 300 Millionen Euro hält. Und er hat ein paar Wünsche.

München (dpa) – Der FC Bayern würde seinen Offensivstar Michael Olise auch bei einem extrem hohen Angebot von 250 bis 300 Millionen Euro nicht ziehen lassen. Das zumindest meinte Münchens Präsident Herbert Hainer im Interview des Portals «t-online» auf die Frage, ob der deutsche Fußball-Rekordmeister eine entsprechende Offerte für den Franzosen überhaupt ablehnen könne.

«Da zitiere ich gern Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandsvorsitzender oft sagte: „Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferclub.“ Daran hat sich nichts geändert. Man darf nicht immer nur das Finanzielle sehen», erklärte Hainer. Wichtig sei, ob ein Spieler zum Verein passe. «Michael fühlt sich hier wohl und weiß, was er am FC Bayern hat», bemerkte der Präsident.

Hainer erzählt von Gespräch mit Real-Boss

Mit seinen Leistungen im Dress des Bundesliga-Primus und der französischen Nationalmannschaft macht Olise (24) regelmäßig auf sich aufmerksam. Im Sommer gab es Spekulationen, Real Madrid könnte um den Stürmer buhlen – was die Spanier dann aber sogar offiziell dementierten.

Hainer verriet, dass er darüber bei einem Besuch in Madrid direkt mit Real-Boss Florentino Pérez gesprochen habe. «Er hat mir versichert, dass Real Madrid weder mit ihm noch mit seinem Berater je ein Gespräch geführt hat. Wir sind entspannt, Michael Olise hat noch einen Vertrag bis 2029.»

Hainers Ziel: Verlängerung mit Frauen-Duo – Verjüngung an Spitze

Ganz anders sieht es bei zwei Leistungsträgerinnen im Frauen-Team aus: Klara Bühl und Franzi Kett, deren Verträge jeweils im Sommer auslaufen. Hainer wünscht sich, dass die Nationalspielerinnen verlängern. «Die beiden bilden auf der linken Seite das beste Duo, das es im Moment im internationalen Frauenfußball gibt», sagte er. «Die beiden können mit dem FC Bayern große Ziele erreichen und hier echte Identifikationsfiguren sein.»

Dass dagegen Hainer mit seinen 72 Jahren sowie seine Aufsichtsratskollegen Uli Hoeneß (74) und Karl-Heinz Rummenigge (71) nicht mehr ewig die Geschicke bei den Bayern leiten können, das ist dem Präsidenten bewusst. «Die Verjüngung ist uns ein wichtiges Anliegen», sagte er über die Führungsgremien des Vereins, der auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich sein soll. «Dafür müssen wir Leute finden, die übernehmen», betonte Hainer.