Dortmund holt in Leipzig gerade noch ein 2:2. Der Rückstand auf die siegreichen Bayern aber wächst auf acht Punkte. Leverkusen und Hoffenheim patzen, Wolfsburg verliert gegen Augsburg.

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga wieder einen komfortablen Vorsprung. Nach dem eigenen 3:2 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt kam Verfolger Borussia Dortmund im Abendspiel in Leipzig nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus. Der BVB, der erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich kam, liegt nun acht Punkte hinter den Münchnern. Am nächsten Samstag kommt es dann in Dortmund zum Gipfeltreffen.

Einen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Ränge musste Bayer Leverkusen hinnehmen. Die Werkself verlor 0:1 (0:1) bei Union Berlin. Auch die drittplatzierte TSG Hoffenheim patzte beim 2:2 (1:1) in Köln. Immer kritischer wird die Lage im Abstiegskampf für den VfL Wolfsburg, der 2:3 (1:0) gegen den FC Augsburg verlor.

Leipzig dominiert BVB vor der Pause

Vor der Pause dominierten die Leipziger den BVB klar. Christoph Baumgartner belohnte mit seinen Toren in der 20. und 39. Minute den couragierten Auftritt der Gastgeber. Dortmund benötigte ein Eigentor von Romulo (50.), um nach schwacher erster Hälfte wieder ins Spiel zu finden. Fabio Silva (90.+5) belohnte mit seinem späten Tor zum 2:2 das Team von Trainer Niko Kovac immerhin noch für eine gute Moral.

Kane trifft doppelt für die Bayern

Aleksandar Pavlovic (16. Minute) und Torjäger Harry Kane (20./68.) mit einem Doppelpack führten die Münchner zu einem am Ende knappen Heimerfolg gegen ersatzgeschwächte Frankfurter. Für die Gäste trafen Jonathan Burkardt (77./Foulelfmeter) und Arnaud Kalimuendo (86.), der von einem kapitalen Fehlpass von Joshua Kimmich profitierte.

Bitter für die Bayern: Der in dieser Saison lange nach einem Kreuzbandriss fehlende Alphonso Davies musste kurz nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte verletzt vom Platz. Von Trainer Vincent Kompany gab es beim Weg in den Arena-Tunnel einen aufmunternden Klaps.

Ache macht es artistisch

Ein traumhaft schönes Fallrückziehertor sahen die Fans des 1. FC Köln von Ragnar Ache (15.). Zudem traf Toptalent Said El Mala (63.) für die Gastgeber, die zumindest einen Punkt im Kampf gegen den Abstieg sammelten. Ozan Kabak (45.) und Grischa Prömel (60.) erzielten die TSG-Tore.

Überschattet wurde die Partie von einem medizinischen Notfall in der Anfangsphase. Die Fanlager verzichteten in der Folge auf organisierte Unterstützung ihrer Teams, der Stadionbesucher wurde ins Krankenhaus transportiert.

Khedira setzt sich gegen Andrich durch

Union Berlin beendete seine Sieglos-Serie nach sieben Spielen dank Rani Khedira (28.), der sich beim entscheidenden Tor erst gegen den früheren Unioner Robert Andrich durchsetzte und den Ball anschließend cool über Leverkusens Torwart Janis Blaswich lupfte. Durch den Sieg sprangen die Berliner in die obere Tabellenhälfte, Leverkusen bleibt Sechster.

Handspiel kostet Wolfsburg den Sieg

Ein unnötiges Handspiel brachte den VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg völlig aus dem Konzept. Denis Vavro klärte den Ball nach einer Gästeflanke klar mit der Hand, den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Gregoritsch (87.) zum 2:2. In der Nachspielzeit schockte Elvis Rexhbecaj (90.+3) die Wolfsburger endgültig. Zuvor hatte Winter-Zugang Rodrigo Ribeiro (59.) das zwischenzeitliche 1:1 für die Gäste erzielt.

Für den VfL, der vor den Sonntagsspielen weiter nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz liegt, trafen Yannick Gerhardt (41.) und der eingewechselte Kento Shiogai (71.).