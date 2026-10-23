Dortmund (dpa) – Während Borussia Dortmund seine Fans mit einem neuen App-Modus zum Handyverzicht im Stadion bewegen will, setzt Trainer Niko Kovac bei seinen Spielern auf Eigenverantwortung und hat nur ein Tabu. «Die Regeln sind ganz einfach. Es gibt eine letzte Mahlzeit vor dem Spiel, da sind die Handys nicht erlaubt», sagte der Trainer vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Ansonsten gibt es vom Coach keine Einschränkungen, was die Nutzung der Mobiltelefone angeht. «Die Jungs laufen ja mit den Handys im Bus herum, hören ihre Musik. Ich kann nicht kontrollieren, ob das Musik ist oder ob das irgendwelche anderen Sachen sind. Das will ich auch nicht. Die Jungs sind erwachsen genug und können das einschätzen, was sie brauchen, um das Spiel anzugehen», betonte der 55-Jährige.

BVB belohnt Fans für Handyverzicht im Stadion

Der BVB will unterdessen seine Fans dazu bewegen, das Smartphone beim Stadionbesuch häufiger in der Tasche zu lassen. Dafür führt der Verein ab der Partie gegen Frankfurt einen sogenannten «FanModus» in seiner App ein. Ist dieser aktiviert, sammeln Fans für jede Minute ohne Handynutzung Punkte. Die Teilnehmenden mit den höchsten Punktzahlen können Preise, etwa signierte BVB-Trikots und Gutscheine für den Fanshop, gewinnen.

Kovac begrüßt die Idee und äußerte sich zugleich kritisch zum allgemeinen Handy-Konsum. «Ich bin der Meinung, wir alle könnten mal das ein oder andere Mal weniger aufs Handy schauen. Wir erwischen uns ja alle», sagte der Trainer. Das gelte auch für ihn selbst. «Wenn wir es reduzieren könnten, könnten wir uns auf andere Sachen ein bisschen konzentrieren, auf den Nebenmann, auf die Nebenfrau», sagte Kovac.