Der Staatsbesuch des Bundeskanzlers in den Golfstaaten hat auch Auswirkungen auf den Fußball: Die DFL als Dachverband der 1. und 2. Liga beschließt eine Zusammenarbeit mit Abu Dhabi.

Frankfurt/Main (dpa) – Die Deutsche Fußball Liga hat einen langfristigen Kooperationsvertrag mit der Profi-Liga UAE Pro League in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen. Dabei soll nach DFL-Angaben eine Bundesliga-Akademie in den neu eröffneten Sport X Domes in Abu Dhabi gegründet werden. Ziel sei es, dort in enger Zusammenarbeit mit deutschen Proficlubs lokale Talente zu fördern und die Entwicklung des Fußballs nicht nur im Land, sondern in Nordafrika und im Nahen Osten weiter voranzutreiben.

«Auf allen Ebenen mit Leben füllen»

Die Zusammenarbeit wurde im Rahmen des Staatsbesuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kürzlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten beschlossen. «Der Fußball kann mit seiner verbindenden Kraft einen enormen Beitrag leisten. Wir freuen uns darauf, diese Kooperation auf allen Ebenen mit Leben zu füllen», sagte DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel.