Mehr als 21 Millionen verkaufte Tickets in der vergangenen Spielzeit: Die Bundesliga meldet einen Zuschauerrekord. Einen großen Anteil haben daran die verkauften Dauerkarten.

Frankfurt/Main (dpa) – Der Zuschauerandrang bei Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ist weiterhin groß. In der abgelaufenen Saison 2025/26 haben die 36 Clubs aus den beiden höchsten Spielklassen mehr Tickets verkauft als je zuvor, wie die Bundesliga GmbH mitteilte. Demnach setzten die Vereine insgesamt 21.404.258 Tickets und im Durchschnitt 34.974 Karten pro Spiel ab.

Wegen der Bundesliga-Rückkehr der beiden Traditionsvereine 1. FC Köln und Hamburger SV stieg der Ticketverkauf in der höchsten deutschen Spielklasse deutlich um 9,1 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Der Ticketverkauf in der 2. Bundesliga sank ohne die Kölner und die Hamburger leicht.

Den größten Anteil der abgesetzten Spieltickets machen sowohl in der 1. Bundesliga (55,45 Prozent) als auch in der 2. Bundesliga (57,1 Prozent) die verkauften Dauerkarten aus.

Der Zuschauerandrang bei Spielen in den höchsten deutschen Spielklassen ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. In der Saison 1992/93 besuchten im Durchschnitt lediglich 14.625 Fans die Stadien in den ersten zwei Ligen.