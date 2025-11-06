Bundesliga-Saison 2026/27 startet Ende August

Die Fußball-WM endet erst am 19. Juli 2026. Das hat Auswirkungen auf den Rahmenterminkalender für die kommende Saison.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach dem Ende der Fußball-WM 2026 rollt in der Bundesliga erst ab dem 28. August wieder der Ball. Das geht aus dem Rahmenterminkalender des Deutschen Fußball-Bundes für die kommende Saison hervor. Die 2. Bundesliga und die 3. Liga starten bereits jeweils am 7. August in die Saison 2026/27. Die erste Runde im DFB-Pokal wird vom 21. bis 24. August ausgetragen. Dazu treffen sich am 22. August der Meister und Pokalsieger im Franz Beckenbauer Supercup.

Die drei deutschen Top-Ligen gehen dabei am 20. Dezember in die Winterpause, ohne dabei die Hinrunde beendet zu haben. Die Bundesliga kommt bis Ende 2026 auf 14, die 2. Liga auf 16 und die 3. Liga auf 18 Spieltage. Entsprechend endet die Winterpause in der Bundesliga bereits am Wochenende vom 8. bis 10. Januar.

Ligen enden am 22./23. Mai

Die Saison endet in den drei Ligen am Wochenende 22./23. Mai. Eine Woche später folgt am 29. Mai das DFB-Pokalfinale. Als Besonderheit kommt hinzu, dass an dem ersten Mai-Wochenende nicht gespielt wird, da der 1. Mai auf einen Samstag fällt. Gemäß einer Vereinbarung mit den Sicherheitsbehörden darf dann nicht gespielt werden.

Eine weitere Neuerung ist, dass die ersten beiden Länderspielphasen zu einem zweiwöchigen Block (21. September bis 6. Oktober) zusammengefasst werden. Die zweite Länderspielperiode ist vom 9. bis 17. November datiert.