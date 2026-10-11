Im brisanten rheinischen Derby bleibt es auf den Rängen nicht friedlich. Die Polizei schreitet erst nach mehreren Minuten ein.

Köln (dpa) – Beim rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach haben sich Fans beider Vereine im Stadion gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert. Nach mehreren Minuten mit Ausschreitungen unterbrach Schiedsrichter Florian Badstübner die Bundesliga-Partie kurz.

Zuvor waren nach dem 2:1 für den FC durch Saïd El Mala in der 67. Minute Anhänger am Gästeblock im Oberrang des Kölner Stadions aneinandergeraten. Zudem wurden Böller und Leuchtraketen gezündet. Aus dem Gladbacher Block flog auch Pyrotechnik auf die Tribüne mit Kölner Fans. Es dauerte mehrere Minuten, ehe die Polizei einschritt.