Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem Krösche-Nachfolger fündig geworden. Der neue Sportvorstand soll aus Nürnberg kommen.

Nürnberg/Frankfurt (dpa) – Der Wechsel von Sportvorstand Joti Chatzialexiou vom 1. FC Nürnberg zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge perfekt. Chatzialexiou soll sich am späten Freitagabend am Frankfurter Flughafen mit dem Aufsichtsrat der Hessen getroffen haben, wie die «Bild» berichtete. Dieser soll sich einstimmig für Chatzialexiou als Nachfolger von Markus Krösche ausgesprochen haben.

Der gebürtige Frankfurter habe bereits einen Vertrag unterschrieben, berichtete Sky. Auch der «Kicker» berichtete über den Wechsel. Noch offen ist, wann der 50 Jahre alte Chatzialexiou seine neue Position antreten wird. So werde geprüft, ob sich der Wechsel vor dem Ende des Wintertransferfensters realisieren lasse, hieß es in mehreren Berichten.

Wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet hatte, soll die Ablöse für Chatzialexiou bei unterhalb einer Million Euro liegen. Diese habe sich der Funktionär des Zweitligisten bei seiner Vertragsverlängerung Anfang August festschreiben lassen. Offizielle Mitteilungen der beiden Clubs liegen noch nicht vor. Die Frankfurter hatten sich erst Mitte Oktober von Krösche getrennt.

Der gebürtige Frankfurter Chatzialexiou war früher Nachwuchstrainer bei der Eintracht. Anschließend machte er Karriere beim Deutschen Fußball-Bund. Im Sommer 2024 wechselte er als Sportvorstand zum 1. FC Nürnberg.