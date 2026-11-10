Das Comeback rückt näher: Nach seinem Zusammenbruch musste Bayern-Trainer Vincent Kompany einige Tage in der Klinik bleiben, nun ist er Berichten zufolge erstmals wieder auf dem Bayern-Gelände.

München (dpa) - Nach seinem Zusammenbruch im Zusammenhang mit einer Hirnhautreizung ist Trainer Vincent Kompany erstmals wieder auf dem Vereinsgelände des FC Bayern München gesehen worden. Das meldeten Medien übereinstimmend, zuerst hatte die «Abendzeitung» berichtet. Nach «Kicker»-Informationen soll der 40-Jährige unter anderem Arzttermine absolviert haben.

Der Chefcoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters musste zwischenzeitlich sechs Tage im Krankenhaus verbringen. Am 23. Oktober war Kompany beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Sein Co-Trainer Aaron Danks, der die Bayern in Kompanys Abwesenheit zu vier Siegen und einem Remis führte, hatte den Belgier vertreten.

Erst am vergangenen Sonntag hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärt, dass Kompany «nach der Länderspielpause, also in zwei bis drei Wochen» wieder auf der Bank sitzen werde. Sein Comeback könnte er somit am 20. November im Spiel gegen den 1. FC Köln feiern.