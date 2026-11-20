Manuel Neuer fällt wegen einer Fußverletzung derzeit aus. Nun tauchen aktuelle Bilder des Bayern-Profis aus Brasilien auf. Wie sich der Verein dazu äußert.

München (dpa) – Nach seinem Sehnenteilriss im Fuß hat Manuel Neuer vorübergehend das Weite gesucht. Am Freitag tauchten im Internet Videos und Fotos auf, die den Torhüter des FC Bayern München in Brasilien zeigen sollen. Der Fußball-Rekordmeister teilte auf Anfrage mit, dass der 40 Jahre alte Kapitän seine Reha in dieser Woche fernab von München absolvieren durfte. Das sei mit der sportlichen Führung sowie den Ärzten abgesprochen, hieß es.

Weitere Details dazu nannten die Münchner nicht. Die «Bild» berichtete, dass Neuer wegen des Auslandsaufenthalts in Südamerika einen Termin bei einem bayerischen Fanclub an diesem Wochenende ausfallen lässt.

In Fast-Food-Laden und auf einer Vespa

Der Routinier selbst postete bei Instagram ein Foto, das ihn in einem Kraftraum zeigt. In den sozialen Medien gibt es Bilder und Videoschnipsel, die Neuer in einem brasilianischen McDonalds-Restaurant und auf einer Vespa zeigen sollen.

Der Torwart hatte sich im Spiel gegen den FSV Mainz 05 vor der Länderspielpause verletzt. Berichten zufolge rechnen die Bayern nicht mehr mit einem Comeback des Weltmeisters von 2014 in diesem Kalenderjahr. Neuers Vertrag beim Bundesliga-Spitzenreiter läuft nur noch bis Juni 2027. Es ist wahrscheinlich, dass der Schlussmann dann seine aktive Karriere beendet.