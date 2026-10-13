Nach Einsturz im Weserstadion
Bericht: Werder-Block bei Hoffenheim-Spiel wieder nutzbar
Betonstützen im Bremer Weserstadion zerbrochen
Bald soll im Weserstadion die Tribüne wieder nutzbar sein. (Archivbild)
Kai Moorschlatt. DPA

Bei einem Teileinsturz im Weserstadion wurde im Juli eine tragende Säule beschädigt. Zum Hoffenheim-Spiel sollen dort wieder Fans Platz finden.

Lesezeit 1 Minute

Bremen (dpa) – Nach dem Teileinsturz einer Tribüne im Weserstadion soll der Block 53 bei der Partie von Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim Ende Oktober wieder genutzt werden können. Das berichtete das Portal «Deichstube». Das Spiel in der Fußball-Bundesliga wird am 31. Oktober um 15.30 Uhr ausgetragen.

Zum kommenden Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) werden dort also noch keine Fans Platz finden. Dann feiert das Weserstadion seinen 100. Geburtstag.

Während Umbauarbeiten in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, war im Juli unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt worden. Danach kam es zum Teileinsturz, bei dem niemand verletzt wurde. Rund 500 Plätze sind betroffen.

© dpa-infocom, dpa:261013-930-834275/1

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