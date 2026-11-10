Felix Nmechas Torjubel sorgt bei Borussia Dortmund für Kritik. Laut einem Bericht soll Vereinspräsident Watzke nun einen Verzicht angekündigt haben. Außerdem soll es Gespräche geben.

Dortmund (dpa) - Felix Nmecha spricht bei seinem umstrittenen Torjubel von «Missverständnissen» - doch das brisante Thema scheint damit längst nicht abgeräumt zu sein. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmunds soll laut eines Medienberichts künftig auf den Torjubel verzichten. Wie der WDR berichtete, habe Vereinspräsident Hans-Joachim Watzke dies am Montagabend bei der Mitgliederversammlung der Fan- und Förderabteilung des BVB angekündigt. Darüber hinaus wolle der BVB das Netzwerk «Ballers in God» auffordern, nicht mehr prominent mit dem Nationalspieler zu werben.

Zu den angekündigten Schritten äußerte sich der Verein demnach auf Anfrage des WDR zunächst nicht. Auf eine dpa-Anfrage verwies der BVB auf ein Statement vom Sonntag. Darin betonte der Club unter anderem, dass sich Nmecha seit seinem Wechsel nach Dortmund stets respektvoll verhalten habe. Gleichzeitig nehme der Verein die Kritik aus der Fanszene ernst und werde deshalb das Gespräch mit dem Spieler suchen.

Fanabteilung äußert Bedenken wegen Nmechas Jubelgeste

Die Fan- und Förderabteilung des BVB hatte Nmecha und das Netzwerk «Ballers in God» am Sonntag scharf kritisiert. Anlass war sein wiederkehrender Torjubel nach seinen Toren beim 2:1 gegen die SV Elversberg, bei dem sich der 26-Jährige eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen legt. Die Geste wird der Kampagne «The King's Return» zugeordnet, die dem evangelikalen Netzwerk «Ballers in God» nahesteht.

Das Netzwerk würde «ein Weltbild verbreiten, in dem Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Lebensweise oder ihrer persönlichen Entscheidungen abgewertet oder ausgegrenzt werden», hieß es im Statement. Glaube dürfe weder Ausgrenzung und Spaltung rechtfertigen noch dazu dienen, die Vielfalt der Gesellschaft nicht anzuerkennen.

Nmecha spricht von Missverständnissen

«Ballers in God» ist ein 2015 gegründetes Netzwerk christlicher Fußballer, das viele solcher Aktionen in den sozialen Medien aufnimmt und verbreitet. Schon in der Vergangenheit wurde Nmecha für evangelikale Inhalte in sozialen Netzwerken kritisiert, die als homophob oder queerfeindlich bewertet wurden. Diese Vorwürfe hatte er bereits zuvor zurückgewiesen und sich am Montag in einem Statement bei Instagram zu seinem neuesten Jubel geäußert.

«Mit meinem Jubel möchte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen», schrieb Nmecha. Er habe erfahren, dass sein Torjubel zu «einigen Missverständnissen» geführt habe. «Meine Botschaft war niemals darauf ausgerichtet, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern», schrieb er weiter. Zum Schluss zitierte Nmecha den Bibelvers Johannes 3, 16: «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt.» Inwieweit seine Stellungnahme Auswirkungen auf die angebliche Forderung des BVB hat, den Torjubel wegzulassen, ist offen.

Jubel beschäftigt auch die Nationalmannschaft

Bereits bei der WM im Sommer hatte das Thema für kontroverse Debatten gesorgt, nachdem Nmecha über sein Tor beim 7:1-Sieg gegen Curaçao entsprechend gejubelt und nach dem Spiel in Houston mit gegnerischen Spielern auf dem Platz gebetet hatte. Nach dem jüngsten Vorfall sprach Bundestrainer Jürgen Klopp nach dpa-Informationen im Teamquartier in Herzogenaurach mit ihm. Zu den Inhalten äußerte sich der Verband nicht.

Rückendeckung erhielt Nmecha derweil auf Rückfrage zu dem Thema von seinem Nationalmannschaftskollegen Niclas Füllkrug. Er habe den 26-Jährigen als «sehr liebevollen, netten Menschen» kennengelernt, der sich ihm gegenüber auch weiterhin so verhalte. Er glaube nicht, dass Nmecha jemandem wehtun wolle. Dessen Stellungnahme sei zudem «ziemlich aussagekräftig» gewesen. Nun solle der Fokus wieder auf dem Fußball liegen, sagte Füllkrug.