Uli Hoeneß spricht - und der FC Bayern muss damit umgehen. Diesmal geht es um Musialas Gesundheit, Kompanys Comeback oder Ratschläge an einen Jungstar. Und darum, wie viel Unruhe Klartext hervorruft.

München (dpa) – Uli Hoeneß war in Plauderlaune. Ein Bierkrug stand vor ihm, auf dem Tisch war neben ein paar Zeitungen ein Korb mit Brezen und weitere Deko platziert. In diesem bayerischen Rahmen hat es der ewige Münchner Meinungsmacher mal wieder geschafft: Auch am Tag nach dem «Sonntags-Stammtisch» debattiert Fußball-Deutschland über streitbare Hoeneß-Aussagen.

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich hatte nach dem 2:1 in Mainz noch explizit hervorgehoben, dass gerade «sehr viel Ruhe im Verein» herrsche. Nach dem Hoeneß-Auftritt sind Kimmichs Worte schon überholt. Der Ehrenpräsident des FC Bayern trat im BR Fernsehen gewohnt auskunftsfreudig auf. Hoeneß' Klartext freut die einen – und ärgert die anderen.

Zwar ist der 74-Jährige schon lange nicht mehr im operativen Geschäft seines Herzensclubs aktiv, aber auch in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied in die wichtigsten Entscheidungen eingebunden. Und eine klare Meinung hat er stets. Der Verein wird ihn ebenso wenig bremsen können wie einst Präsident Franz Beckenbauer, der als TV-Experte gerne mal Themen setzte.

Die Causa Vincent Kompany

Der FC Bayern schützt seinen kranken Trainer, der vor über zwei Wochen zusammengebrochen war. Aussagen zu einem Rückkehr-Zeitpunkt wurden bewusst vermieden. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit, zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren», sagte Danks noch am Tag vor dem Spiel in Mainz.

Und was macht Hoeneß? Er legt mit einer klar formulierten Prognose den Zeitpunkt fest – öffentlich. «Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen.» Als Grund für die Hirnhautreizung des Trainers machte Hoeneß eine schwere, verschleppte Grippe aus. «Der hat einen totalen Stress, der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Das war einfach zu viel.»

Exakt diesen Zusammenhang hatte Eberl zuletzt zurückgewiesen: «Es ist eine Krankheit. Die kann jeder von uns bekommen. Das hat nichts mit dem Druck zu tun, den wir in der Bundesliga haben.»

Die Causa Jamal Musiala

Bei der grundsätzlichen Frage nach «ernsthaften Krankheiten» beim FC Bayern sprach Hoeneß nicht nur über Kompany. Mit Zweifeln an der Leistungsfähigkeit von Jamal Musiala, der nach einem Muskelfaserriss vor dem Comeback steht, sorgte der Vereinspatron sogar für noch mehr Aufsehen. Der 23-jährige Musiala war im Sommer zweimal in Testspielen zusammengebrochen und hatte danach sogenannte Absencen als medizinische Ursache öffentlich gemacht.

«Der hat eine Krankheit, die nicht ohne weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte...», sagte Hoeneß. Und fuhr fort: «Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand.»

Der Marktwert von Topverdiener Musiala, dessen Vertrag bis 2030 läuft, ist durch die Krankheit gefallen. Ob die Aussagen von Hoeneß Spieler und Verein helfen? Man erinnert sich an eine ähnliche Aussage vor zwei Jahrzehnten, als der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber in seiner Funktion als Vorsitzender des Bayern-Verwaltungsbeirates den an Depressionen leidenden Nationalspieler Sebastian Deisler als «eines der größten Verlustgeschäfte» des Clubs bezeichnete.

Die Causa Lennart Karl

Dem «Schweini», das erzählte Hoeneß einmal, hätten «zu viele Leute Puderzucker in den Hintern geblasen. Den klopfe ich nun wieder raus.» Diese Worte über den jungen Bastian Schweinsteiger liegen auch lange zurück.

Jüngst sprach Hoeneß über Bayerns aktuellen Jungstar Lennart Karl. Dem 18-Jährigen fehle «Demut», gewisse Auftritte von Karl missfielen ihm. Die heutige Talente-Generation lebt freilich in einem sehr veränderten Fußball-Business und einer neuen Medienwelt. «Das ganze Influencerzeug ist doch alles eine Scheinwelt», findet Hoeneß. Das System Hoeneß ist aber noch das alte.

«Ich habe so viel Erfahrung. Und wenn ein junger 18-Jähriger nicht von mir noch etwas annimmt, dann müssen wir aufhören», bemerkte Hoeneß am Sonntag zu Karl, der sich gerade mit Toren aus einem Leistungstief befreit. Es wäre spannend zu wissen, was Karl dabei so denkt. «50 Prozent seiner Tore der letzten Tage, da bin ich mit beteiligt», wertete Hoeneß seine Karl-Kritik als sinnvolle Motivationsspritze. Nach seinem Tor bei Atlético Madrid hatte Karl wiederum vor einer Woche beim Jubel eine Bla-Bla-Geste gezeigt.

Die Causa Max Eberl

Schon etwas her, aber weiter in Erinnerung ist ein Auftritt rund um das DFB-Pokalfinale im Mai in Berlin, den der impulsive Hoeneß später «unheimlich» bedauerte. Bei der Frage nach der Zukunft von Sportvorstand Eberl hatte der Ehrenpräsident in einem am Tag des Münchner Pokalsieges veröffentlichten Interview von «Zweifeln» gesprochen. Das sorgte für reichlich Misstöne – vor allem Eberl war überrascht und höchst irritiert.

Bei der Vertragsverlängerung mit Eberl preschte Hoeneß auch wieder vor: Im Trainingslager am Tegernsee, unweit seines Hauses, weitete Hoeneß zwei Monate darauf quasi Eberls Arbeitspapier aus. Die Tendenz liege eher bei 100 Prozent, sagte Hoeneß. So kam es danach auch.