Dem FC Bayern gehen mehr und mehr die Offensivspieler aus. Nun hat es auch Harry Kane und Michael Olise erwischt. Wie schwer, das ist zunächst offen.

München (dpa) - Der FC Bayern München muss durch die Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise die Ausfälle der nächsten Offensivspieler hinnehmen. Nach Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari traf es beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln zunächst den englischen Nationalmannschaftskapitän Kane. Außer dem Ballon d'Or-Gewinner erwischte es wenig später auch noch Olise. Während Kane direkt raus musste, versuchte es der Franzose Olise nach der Behandlung vor der Pause zunächst weiter. Nach dem Wiederanpfiff blieb er aber in der Kabine. Nach Sky-Informationen soll Olise das Stadion auf Krücken verlassen haben.

Bayern-Stars nach hartem Einsteigen verletzt

Kane musste sich nach einem harten Einsteigen im Strafraum von Joël Schmied von hinten am linken Bein behandeln lassen. Er humpelte danach in Begleitung der Club-Mediziner vom Spielfeld. Für Kane wurde Tom Bischof nach 20 Minuten eingewechselt. Olise wurde bei einem Schussversuch an der Strafraumgrenze von Tom Krauß am linken Fuß getroffen. Nach dem Seitenwechsel wurde der Flügelspieler durch Tim Binder bei dessen Bundesliga-Debüt ersetzt.

Wie schwerwiegend die gesundheitlichen Probleme der beiden Offensivspieler sind, war zunächst nicht bekannt. Sowohl Kane als auch Olise sind bei den Bayern eigentlich unersetzlich.

Strammes Programm für den FC Bayern vor Weihnachten

Außer den Offensivspielern fehlen den Münchnern Kapitän und Torhüter Manuel Neuer sowie Außenverteidiger Alphonso Davies. Für die Bayern ist das Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Auftakt in drei Englische Wochen am Stück. Trainer Vincent Kompany hatte für die kommende Woche zumindest die Rückkehr von Flügelspieler Díaz in Aussicht gestellt.

Das Programm vor Weihnachten hat es für den deutschen Fußball-Rekordmeister in sich. Die Bayern sind in diesem Jahr noch zweimal in der Champions League, einmal im DFB-Pokal und viermal in der Bundesliga gefordert.