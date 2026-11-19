Münchens Trainer Kompany ist wieder da. Nach seiner Zwangspause und vielen Sorgen fühlt er sich bereit für die Rückkehr auf die Trainerbank. Welche schönen Momente er während der Auszeit hatte.

München (dpa) - Vincent Kompany geht nach seinem Zusammenbruch und dem wochenlangen Ausfall optimistisch in das Comeback beim FC Bayern München. «Eigentlich muss ich sagen: Ich bin sehr gesund», schilderte der Trainer bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Rückkehr: «Ich habe genügend Tests gemacht.» Die Untersuchungen fielen gut aus, so dass es keine Konsequenzen gebe.

Kompany war am 23. Oktober an der Säbener Straße zusammengebrochen. Er erlitt dabei einen so starken Krampfanfall, dass er sich beide Schultern verletzte, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der «Abendzeitung» erzählte. Zu dem Zusammenbruch kam es laut Kompany deshalb, weil er einen Infekt davor nicht auskuriert habe. «Ich habe nicht genug auf meinen Körper gehört», betonte er. «Ich kann es auch nicht kleinreden, es war schon ein Schock.» Zur ärztlichen Behandlung unmittelbar nach dem Kollaps sagte der Belgier: «Es ist alles perfekt gelaufen.»

«Einer der schönsten Momente meiner Trainerkarriere»

Der Trainer kam in ein Krankenhaus, wo Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Der Belgier musste wochenlang aussetzen. «Ich habe versucht, schnell die Ruhe zu finden», schilderte er. «In dem Moment der Ruhe versuchst du natürlich immer, etwas zu lernen.»

Unter anderem musste er auf das Champions-League-Spiel der Münchner bei Atlético Madrid verzichten. In Spanien zeigten die Bayern trotz der Umstände eine dominante Vorstellung und gewannen 2:0. «Das war einer der schönsten Momente meiner Trainerkarriere, obwohl ich nicht dabei war», erzählte Kompany. Er hofft grundsätzlich, dass dieser «Widerstandsmoment» ihm und dem Team zusätzlich Kraft verleihen werde für die restliche Saison.

Viele andere Coaches meldeten sich

Über den Zuspruch während seiner Zwangspause freute sich der Ex-Profi sehr. «Es haben sich mehr Leute gemeldet als nach dem Gewinn von großen Titeln», sagte er. Er dankte auch der Trainer-Community, wie er sagte. Normalerweise gehe es immer nur darum, wer gewinnt und wer verliert. Es hätten «fast alle Trainer» Kontakt aufgenommen, «und das ist vielleicht einer der schönsten Aspekte in diesem Spiel, von dem Leute nichts wissen».

Der 40-Jährige hatte bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (Freitag, 20.45 Uhr) den linken Arm in einer Schlinge. «Es geht gut, ich fühle mich gut und bin glücklich, dass ich wieder bei der Mannschaft bin», sagte er. «Die Motivation für das Köln-Spiel ist bei einer Person ziemlich groß in dem Moment. Ich habe vier Wochen gewartet.»