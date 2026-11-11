Klaus und Thomas Allofs sehen in Said und Malek El Mala Parallelen zu ihrer gemeinsamen Zeit beim 1. FC Köln. Doch die Brüder warnen auch vor dem Druck, der auf dem jungen Duo lastet.

Düsseldorf/Köln (dpa) – Zwei Brüder, ein Verein, eine besondere Verbindung: Klaus und Thomas Allofs erkennen in Said und Malek El Mala ein Stück ihrer eigenen Fußballgeschichte wieder. Wie die beiden standen auch die Allofs-Brüder einst gemeinsam für den 1. FC Köln auf dem Platz. «So ein Brüderpaar ist etwas Besonderes, das macht die ganze Geschichte emotional noch schöner», sagte Klaus Allofs im Interview mit Sport1.

«Als dann das Tor fiel, war natürlich sofort die Verbindung zu uns da. Ich glaube sogar, dass meine Frau gesagt hat: Guck mal, wie bei euch damals», schilderte Klaus Allofs. Sein Bruder Thomas erhielt von Freunden und Bekannten ein Foto der beiden Brüderpaare. «Da wurde mir erst richtig bewusst, wie außergewöhnlich es ist, dass zwei Brüder als Stürmer gemeinsam in einer Bundesligamannschaft spielen», sagte Klaus Allofs.

Lob für Said El Mala – aber auch mahnende Worte

Vor 40 Jahren standen die Allofs-Brüder gemeinsam für den FC auf dem Platz. Nun sorgen Said und Malek El Mala in Köln für Aufsehen. Besonders vom jüngeren Said ist Klaus Allofs angetan. «Er ist ein außergewöhnlicher Spieler», sagte der frühere Nationalspieler. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-eins könne er den Unterschied machen. «Von seinem reinen Potenzial gehört er in die oberste Kategorie.»

Allerdings sieht Thomas Allofs auch Herausforderungen für die beiden Kölner. «Der Druck auf Said und auch auf Malek ist enorm», betonte der 66-Jährige. «Die Schwierigkeit besteht darin, diese Leistungen dauerhaft auf den Platz zu bringen. Zudem seien ständige Vergleiche zwischen den Brüdern nicht unproblematisch. Die Frage, wer besser sei oder das größere Talent habe, könne auch innerhalb einer Familie zur Belastung werden.

Allofs-Brüder mit klarer Botschaft an die El Malas

Auch sein älterer Bruder Klaus warnte vor überzogenen Erwartungen. «Im Moment ist natürlich alles rosarot. Aber auch bei den beiden werden Phasen kommen, in denen es nicht so läuft», sagte der 69-Jährige. In schwächeren Phasen könnten aus bisherigen Bewunderern schnell Kritiker werden. Für die weitere Karriere hat das Brüderpaar einen klaren Rat: Auf dem Boden bleiben, weiter hart arbeiten und sich nicht von äußeren Einflüssen ablenken lassen.