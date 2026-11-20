Eigentlich geht es nur um Bundesliga-Punkte, doch das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV birgt viel mehr. Auch diesmal hat das Duell viele Aspekte.

Bremen (dpa) – Es gibt nur wenige Duelle im deutschen Fußball, die eine ähnliche Tradition haben wie das Nordderby Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) kommt es in Bremen zum 111. Treffen der beiden Vereine in der Bundesliga. Worauf es diesmal zu achten gilt:

Sicherheit

Das Duell der beiden Nordrivalen gilt als Hochrisikospiel. Beim bisher letzten Derby im April in Bremen (3:1 für Werder) schossen HSV-Anhänger im Weserstadion mit Leuchtraketen Richtung Werder-Spieler und -Zuschauer. Die Toiletten im Gästeblock wurden zerstört und in Brand gesetzt. Die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter laufen. «Das wollen wir nicht sehen. Das akzeptieren wir auch nicht. Wir haben es aufgearbeitet – und wollen es besser machen», machte HSV-Finanzvorstand Eric Huwer zu Beginn der Woche vor Hamburger Medien deutlich.



Die Polizei versucht mit einem großen Aufgebot, die rivalisierenden Fan-Lager zu trennen und Randale zu verhindern. Auch Werder Bremen hat seine Maßnahmen verschärft. «Wir haben an speziellen Standorten – wo man vermuten kann, dass entsprechende Gegenstände reinkommen können – noch mal infrastrukturell nachgebessert», sagte Werders Sicherheitschefin Kirsten König Radio Bremen. Es seien Gitter eingesetzt und noch einmal Netze gezogen worden. Die Videoüberwachung wurde schon Tage vor dem Spiel ausgeweitet. Ordner aus Hamburg werden bei den Gäste-Fans eingesetzt.

Politische Diskussion

Im Vorfeld der Partie hatte Bremens Innensenatorin Eva Högl (SPD) in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) angekündigt, der Bundesliga einen Teil der Polizeikosten in Rechnung zu stellen. «Da machen wir zunächst eine differenzierte Risikobewertung. Anschließend machen wir eine sehr differenzierte, klare Aufstellung der Polizeikosten und werden nach aktuellem Stand einen Teil davon der Deutschen Fußball-Liga in Rechnung stellen – nicht dem Verein Werder Bremen.»

Ein Bundesliga-Spiel zwischen den beiden Nordrivalen Werder und HSV war bereits 2015 Auslöser für den jahrelangen Polizeikostenstreit, den die Bremer Politik und die DFL bis zum Bundesverfassungsgericht austrugen. 2024 bestätigte das Gericht die Bremer Regelung.

Sportliche Ausgangslage

Diese ist vor dem zehnten Spieltag weniger brisant als die Rivalität. Nach der verkorksten Vorsaison zählt Werder als Tabellensechster mit 15 Punkten bislang zu den positiven Überraschungen. Vor der Länderspielpause gab es mit einem 0:1 beim VfB Stuttgart aber einen kleinen Dämpfer. Dennoch ist das Selbstvertrauen gewachsen.

Der HSV hat sich nach seinem schwachen Saisonstart mit drei Niederlagen und null Toren in den ersten drei Spielen gefangen. Mit zwölf Punkten sind die Hamburger als Tabellen-Elfter im Soll. Das 3:1 gegen Mönchengladbach kam nach drei Pflichtspiel-Niederlagen zuvor zum richtigen Zeitpunkt.

Im Fokus: Mario Vuskovic (HSV) und Ludovit Reis (Werder)

In den vergangenen Tagen drehte sich beim HSV alles um Mario Vuskovic. Der Verteidiger kehrte nach vierjähriger Doping-Sperre im Testspiel gegen seinen Heimatclub Hajduk Split auf das Spielfeld zurück. Zudem feierte eine Dokumentation über seinen umstrittenen Fall in Hamburg Premiere. Sein erster Pflichtspiel-Einsatz für den HSV nach vier Jahren und das im Nordderby – es würde zu der außergewöhnlichen Geschichte seiner Rückkehr passen.

Ludovit Reis erlebte den Beginn des Doping-Falls Vuskovic beim HSV 2022 mit. Seine besondere Beziehung zu dem Verein hat Reis stets betont, am Ende seiner HSV-Zeit war er Kapitän der Aufstiegsmannschaft. Dennoch ging er 2025 zum FC Brügge. Dort wurde er nicht glücklich – und wechselte in diesem Sommer nach Bremen. HSV-Fans beschimpften und beleidigten ihn in den sozialen Medien. Das Spiel ist kein Spiel wie jedes andere, räumt der Slowake ein.