Die Situation beim VfL Wolfsburg ist so dramatisch wie nur ganz selten in der Bundesliga-Geschichte des VW-Clubs. Immerhin: Cheftrainer Daniel Bauer beschönigt nichts - und darf weitermachen.

Wolfsburg (dpa) – Ein Bundesliga-Abstieg des VfL Wolfsburg rückt immer näher, aber trotzdem denkt der Volkswagen-Club noch nicht an einen weiteren Trainerwechsel. «Es gibt keine Diskussion um Daniel Bauer», sagte Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen nach dem 2:3 (1:0) gegen den FC Augsburg.

So schlecht wie jetzt stand der VfL nach einem 23. Spieltag noch nie da in seiner Bundesliga-Geschichte. Seit sechs Spielen sind die Wolfsburger ohne Sieg. Selbst in den beiden Relegationsjahren 2017 und 2018 hatte der VfL zum selben Zeitpunkt der Saison mit 23 und 24 Zählern mehr Punkte aufzuweisen als aktuell (20).

«So wird es schwer, in der Bundesliga zu bleiben. Es ist sehr brenzlig. Es ist mit die schwierigste Situation in meiner Karriere», sagte Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt, der seit 2016 für den VfL spielt.

Bauer-Kritik: «Wie eine Schüler-Mannschaft»

Als Nachfolger von Paul Simonis hatte der vorherige U19-Trainer Bauer das kriselnde Team im November zunächst als Interimscoach übernommen, ehe er kurz vor Weihnachten zur Dauerlösung mit einem bis 2027 befristeten Vertrag befördert wurde. Nach der späten Niederlage gegen Augsburg ausgerechnet durch ein Tor des ehemaligen Wolfsburgers Elvis Rexhbecaj (90.+3) wollte Bauer die Leistung und die Situation nicht mehr beschönigen.

«Wir verhalten uns zum Teil wie eine Schüler-Mannschaft», sagte der 43-Jährige. Was er an Mängeln auflistete, kam einem Offenbarungseid nahe. «Uns fehlen einfach der nötige Punch, die Aggressivität und auch einfach Meter.» Bauers Fazit: «Um meine Zukunft fürchte ich mich gar nicht. Ich fürchte um die Zukunft des Clubs.»