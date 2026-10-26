Harry Kane gewann in der vergangenen Saison keinen großen Titel. Trotzdem sehen ihn die Buchmacher weit vorn.

London (dpa) – Lamine Yamal, Kylian Mbappé oder doch Harry Kane? Zumindest gemessen an den Wettquoten gilt der Stürmer vom FC Bayern München als einer der Favoriten auf den Ballon d'Or. Die Auszeichnung als weltbester Fußballer wird heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in London vergeben.

Kane, der in der vergangenen Saison ohne großen Titel blieb, gehört bei den Buchmachern mit Spaniens Weltmeister Yamal vom FC Barcelona und Frankreichs Offensivstar Mbappé von Real Madrid zu den Topfavoriten.

Chancen darf sich auch Lionel Messi ausrechnen, der nach der WM im Sommer seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet hatte. Alle anderen Kandidaten – darunter auch Superstar Cristiano Ronaldo und Weltmeister Rodri – werden von den Buchmachern als Außenseiter gehandelt.

Verleihung erstmals in London

Erstmals in der 70-jährigen Geschichte des Ballon d'Or erfolgt die Verleihung der prestigeträchtigen Auszeichnung in Großbritanniens Hauptstadt, der Heimatstadt von Kane. Der Angreifer wäre der erste Bayern-Spieler seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der die Auszeichnung gewinnt. Und er wäre der erste Engländer seit Michael Owen 2001.

Vergeben werden Preise in zehn Kategorien. Bei den Männern ist kein Deutscher nominiert, bei den Frauen dafür Nationalspielerin Klara Bühl vom FC Bayern. In der Talente-Kategorie ist Bayerns Lennart Karl dabei, bei den Torhüterinnen Ann-Katrin Berger. Außerdem ist der FC Bayern sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen in der Kategorie Team des Jahres nominiert. Bei den Trainern einer Männer-Mannschaft darf Bayern-Coach Vincent Kompany hoffen.

Der Ballon d'Or wird vom französischen Fußballmagazin «France Football» in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fußball-Union UEFA vergeben. Bei den Männern stimmt jeweils ein Sportjournalist aus den Top-100-Nationen ab, bei den Frauen aus den Top 50. Die Wahl zum Weltfußballer wird weiterhin vom Weltverband FIFA veranstaltet. Von 2010 bis 2015 wurde der Weltfußballer durch eine Kooperation der FIFA und von «France Football» mit dem goldenen Ball ausgezeichnet.