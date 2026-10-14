Sieben Jahre lang steht Clarence Seedorf nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie. Nun soll der frühere Weltklassespieler den brasilianischen Traditionsclub Corinthians vor dem Abstieg bewahren.

São Paulo (dpa) – Der frühere niederländische Weltklassespieler Clarence Seedorf soll den brasilianischen Fußballclub Corinthians São Paulo vor dem Abstieg bewahren. «Ein verletzter Löwe ist gefährlich», sagte der 50-Jährige bei seiner Vorstellung auf Portugiesisch mit Blick auf die angeschlagene Mannschaft.

Corinthians steht acht Spieltage vor Saisonende auf Platz 16 der brasilianischen Meisterschaft und hat 32 Punkte auf dem Konto. Damit liegt der Club – den er als «einen der größten Clubs der Welt» bezeichnete – punktgleich mit Internacional vor dem ersten Abstiegsplatz. Seedorf zeigte sich dennoch zuversichtlich: Die negativen Ergebnisse bedeuteten nicht, dass die Mannschaft keinen Wert habe. Mit Arbeit und Ernsthaftigkeit könne sich die Lage schnell ändern, sagte er. Sein Debüt ist für kommenden Montag gegen Vitória geplant.

Gewann mit drei Teams die Champions League

Als Spieler gehörte Seedorf zu den erfolgreichsten Mittelfeldspielern seiner Generation. Er gewann laut UEFA viermal die Champions League mit drei verschiedenen Vereinen: Ajax Amsterdam, Real Madrid und AC Mailand. Manche Quellen nennen fünf Titel, da sie auch Seedorfs Zugehörigkeit zum Kader von Real Madrid beim Champions-League-Sieg 2000 mitzählen.

Von 2012 bis 2014 spielte er für den brasilianischen Club Botafogo. Als Trainer arbeitete er unter anderem bei der AC Mailand und bei der Nationalmannschaft Kameruns. Sein bislang letzter Trainerposten endete 2019. Bei Corinthians folgt er auf Fernando Diniz.