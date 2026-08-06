Fußball
Brandt gibt Debüt bei Ajax-Sieg in Euro-Qualifikation
Ajax Amsterdam - Shelbourne Dublin
Julian Brandt lief erstmal nach seinem Wechsel für Ajax Amsterdam auf.
Olaf Kraak. DPA

Julian Brandt feiert sein erstes Spiel für Amsterdam. Der ehemalige Bundesligaspieler erlebt einen 3:1-Erfolg in der Conference-League-Qualifikation.

Lesezeit 1 Minute

Amsterdam (dpa) – Julian Brandt hat ein erfolgreiches Debüt bei Ajax Amsterdam erlebt. Der langjährige Dortmunder wurde beim 3:1 (2:0)-Sieg in der Qualifikation der Conference League gegen den irischen Club Shelbourne in der 64. Minute eingewechselt. Der 30 Jahre alte frühere Nationalspieler hatte erst vor einer Woche bis 2029 beim niederländischen Cub unterschrieben, nachdem sein Vertrag in Dortmund nicht mehr verlängert worden war.

Ajax hatte zudem am Dienstag Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen. Gegen Shelbourne hütete Maarten Paes das Tor der Amsterdamer.

Die klar überlegenen Hausherren verpassten es im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde, sich ein noch deutlicheres Polster für das Rückspiel zu verschaffen. Mika Godts vergab beim Stand von 3:0 einen Elfmeter, in der Schlussphase konnte die Gäste aus Dublin dann sogar noch verkürzen.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-495054/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport