Amsterdam (dpa) – Julian Brandt hat ein erfolgreiches Debüt bei Ajax Amsterdam erlebt. Der langjährige Dortmunder wurde beim 3:1 (2:0)-Sieg in der Qualifikation der Conference League gegen den irischen Club Shelbourne in der 64. Minute eingewechselt. Der 30 Jahre alte frühere Nationalspieler hatte erst vor einer Woche bis 2029 beim niederländischen Cub unterschrieben, nachdem sein Vertrag in Dortmund nicht mehr verlängert worden war.

Ajax hatte zudem am Dienstag Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen für eine Saison vom FC Barcelona ausgeliehen. Gegen Shelbourne hütete Maarten Paes das Tor der Amsterdamer.

Die klar überlegenen Hausherren verpassten es im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde, sich ein noch deutlicheres Polster für das Rückspiel zu verschaffen. Mika Godts vergab beim Stand von 3:0 einen Elfmeter, in der Schlussphase konnte die Gäste aus Dublin dann sogar noch verkürzen.