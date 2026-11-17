Die UEFA steht hinter Philippe Diallo, doch bei der FIFA-Wahl zählt jede Stimme der 211 Nationalverbände. Wie will der Franzose gegen Amtsinhaber Gianni Infantino bestehen?

Paris (dpa) – Der Vater klärte seine Duelle mit den Fäusten, Philippe Diallo bevorzugt diplomatische Worte. Statt als Boxer eine Karriere wie der Senior schlug der 63-Jährige eine Funktionärslaufbahn ein. Nun steht der Überraschungskandidat der europäischen Kritikerfront vor dem wohl größten Kampf seines Lebens – und braucht mindestens die Nehmerqualitäten seines Vaters. Diallo soll den ungeliebten Gianni Infantino im kommenden Jahr als Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA stürzen.

«Wir waren uns schnell einig, dass es an der FIFA-Spitze einen Wechsel braucht und das System Infantino nicht weiter operieren darf. Wir brauchen diesen Wechsel», sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der ARD. Er sei eng befreundet mit Diallo. «Es ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, den er vertritt, was Transparenz, Klarheit und Vertrauen betrifft.»

Der Jurist Diallo war Infantino bereits im September direkt scharf angegangen. «Seine Vorstöße während und nach der WM haben den Ruf und die Einheit des Fußballs schwer beschädigt. Mit dem Ergebnis, dass das Vertrauen abhandengekommen ist», sagte der Funktionär.

Infantino plante, Anteile an der WM an Investoren zu verkaufen, scheiterte mit dem Plan aber nach heftigem Widerstand. Zudem soll er nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump für die Aussetzung der Rot-Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun während der WM gesorgt haben. Infantino bestreitet dies.

Aufstieg als Funktionär

Dass die UEFA eigentlich Erfolgstrainer Arsène Wenger als Gegenkandidaten aufstellen wollte, erschwert Diallo rund vier Monate vor der Abstimmung auf dem FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat den Wahlkampfstart. Dabei ist seine Vita vom Fußball geprägt und fachlich sowie strategisch dürfte der seit über 30 Jahren in der Sportart arbeitende Franzose mit Infantino auf der Höhe sein.

Da sein Vater Souleymane Diallo, der bei Olympia 1960 das Viertelfinale erreichte und mehrfach französischer Meister wurde, ihn nicht unbedingt zum Boxen animierte, begann der Franzose im Alter von sechs Jahren beim FC Nantes mit dem Fußball. Profi wurde er nicht, stattdessen studierte Diallo Jura und besuchte die renommierte Pariser Hochschule Sciences Po.

Ein Vereinspräsident kam in den 90er Jahren auf ihn zu: «Wir sind dabei, eine Vereinigung zu gründen, die Vereinspräsidenten und andere Anteilseigner vertritt. Wir könnten uns vorstellen, dass Sie diese führen.» So begann die Funktionärslaufbahn.

Posten in Delegationen von UEFA und FIFA folgten, Diallo ist nach eigenen Worten Richter der FIFA-Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten. «2021 wurde ich in den Vorstand des Französischen Fußballverbands gewählt, bevor ich 2023 Verbandspräsident wurde. Kurz danach wurde ich auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees», sagte Diallo.

Wengers Zweifel

Doch reicht das gegen einen wie Infantino? Der Schweizer geht als klarer Favorit in das Votum. Diallo weiß zwar den europäischen Dachverband mit seinen 55 Mitgliedern hinter sich, doch bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationalverbänden reicht das nicht. Infantino kann auf die Unterstützung aus Südamerika und Afrika setzen, auch die anfangs kritischen Verbände Asiens und Nordamerikas tendierten zuletzt wieder zum Amtsinhaber.

Diallo wird also viele Flugkilometer sammeln und Argumente finden müssen, mit denen er die Verbände von einer Abwahl Infantinos überzeugt. Die Chancen auf einen Machtwechsel sind aber gering. Die Erfolgsaussichten waren wohl letztlich ein Grund, warum der 77-jährige Wenger sich nach monatelangen Überlegungen nicht zur Wahl stellte. Weitere aussichtsreiche Gegenkandidaten gibt es nicht.

Diallo, der gut Deutsch spricht, soll nun alle Unterstützung bekommen. «Er muss sich durchschlagen, es ist eine lange Strecke bis März, und wir müssen ihn ein Stück weit alle gemeinsam tragen, damit die Kandidatur zum Erfolg wird», sagte Neuendorf.