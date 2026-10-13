Fan-Proteste verhinderten einst Jérôme Boatengs Hospitanz beim FC Bayern. Nun ist er Teil eines türkischen Erstligisten. Dort hat er einen deutschen Chef - und einen Superstar um sich herum.

Trabzon (dpa) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng hat sich öffentlich zu seiner aktuellen Tätigkeit beim türkischen Erstligisten Trabzonspor geäußert. Dort ist er Teil des Teams um den deutschen Trainer Thomas Reis. Er sei «sehr stolz und glücklich», teilte der Weltmeister von 2014 bei Instagram mit. In den vergangenen Wochen war bekanntgeworden, dass Boateng Reis als Co-Trainer unterstützt.

Er lerne jeden Tag von Reis und dem Team. Er teile seine Erfahrungen und habe die Möglichkeit, «auf dem Feld und außerhalb des Feldes mit den Spielern zu arbeiten, was für mich sehr wertvoll ist», so Boateng. Dort hat er mit einem großen Namen zu tun: In diesem Sommer war der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah vom FC Liverpool zum aktuellen Tabellenfünften der Türkei gewechselt.

Um Boateng hatte es in der jüngeren Vergangenheit einige negative Schlagzeilen gegeben. 2025 war nach heftigen Fan-Protesten eine Trainer-Hospitanz von Boateng beim FC Bayern geplatzt.

Danach teilte er mit, dass er «nach den jüngsten Diskussionen um meine Person» zu dem Schluss gekommen sei, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte ihn zu der Hospitanz eingeladen.

Die Bayern-Fans bezogen sich mit ihrem Protest augenscheinlich auch darauf, dass Boateng 2024 vom Landgericht München I wegen vorsätzlicher Körperverletzung an einer Ex-Freundin schuldig gesprochen und verwarnt worden war. Boateng bestreitet, jemals eine Frau geschlagen zu haben.