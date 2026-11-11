Am nächsten Mittwoch endet die Bewerbungsfrist für das Amt des FIFA-Präsidenten. Laut Joseph Blatter wolle die UEFA zeitnah einen Gegenkandidaten für den in der Kritik stehenden Amtsinhaber küren.

Zürich (dpa) – Laut dem früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter wird die UEFA zeitnah einen Kandidaten für das höchste Amt im Weltfußball ins Rennen schicken. «Es gibt einen Plan der UEFA, in der kommenden Woche werden sie einen Gegenkandidaten benennen», sagte der 90-Jährige, von 1998 bis 2016 selbst FIFA-Präsident, dem «Spiegel».

Der europäische Verband mache zwar viel Druck, wenn man aber Amtsinhaber Gianni Infantino bis zur nächsten Präsidentenwahl im März nicht wegbekomme, werde er wiedergewählt. «Man muss jetzt schauen, wie man ihn loswird», betonte Blatter.

Am 18. November endet die Bewerbungsfrist. Als möglicher Herausforderer wird Arsène Wenger gehandelt. Noch in dieser Woche wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einer Entscheidung des 77 Jahre alten Franzosen gerechnet. Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bei der Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat bringen würden. Diese Allianz müsste Wenger aufbrechen.

Werbung für Coe

Bislang hat nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt. Blatter bringt den Briten Sebastian Coe ins Spiel, aktuell Präsident des Leichtathletikweltverbandes. «Coe war ja auch schon Vorsitzender der FIFA-Ethikkommission. Er ist eine starke Persönlichkeit. Ein Präsident aus dem Mutterland des Fußballs, aus England, wäre gut», sagte Blatter.

Blatter, in dessen Amtszeit sich hochrangige FIFA-Funktionäre als bestechlich erwiesen hatten, forderte zudem eine Machtbeschränkung für künftige FIFA-Präsidenten. «Möglicherweise sollte er nur noch repräsentieren. Den Rest sollten der FIFA-Rat machen und ein Geschäftsführer. Die FIFA sollte wie ein Unternehmen geführt werden», meinte Blatter.