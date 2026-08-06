Den spanischen Weltmeister-Kapitän zieht es Berichten zufolge zu einem anderen spanischen Club als zuletzt spekuliert. Rodri scheint sich für Barcelona statt Real Madrid entschieden zu haben.

Barcelona (dpa) – Fußballstar Rodri steht Medienberichten zufolge vor dem Wechsel zum FC Barcelona. Wie das Sportblatt «Mundo Deportivo» aus Barcelona berichtet, gibt es zwar noch keine Einigung mit dem Kapitän von WM-Champion Spanien und offene Details, doch er soll sich für den Club um den deutschen Trainer Hansi Flick entschieden haben. Rodri ziehe es vor, zu Barça und nicht zu einem anderen Verein zu wechseln, schrieb die «New York Times».

Auch der Transferexperte Fabrizio Romano schrieb von einem «grünen Licht», das der als beste Spieler des WM-Turniers ausgezeichnete Profi nach einem Gespräch mit Sportdirektor Deco und Flick gegeben habe. Ein offizielles Vertragsangebot liege bei Rodris Agenten und Barcelona habe Kontakt mit Rodris derzeitigem Club Manchester City aufgenommen.

Zuletzt hielten sich auch Berichte, dass es den Gewinner des Ballon d'Or von 2024 zum großen Barça-Konkurrenten Real Madrid ziehe. Doch das scheint vom Tisch zu sein.

Seit 2019 steht der 30-Jährige bei Manchester City unter Vertrag. Sein dortiges Arbeitspapier läuft bis zum Sommer des kommenden Jahres. Mit City gewann er 2023 die Champions League und wurde insgesamt viermal englischer Meister.

Zwischendurch plagte sich der Mittelfeldspieler auch immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen herum. Eine Verletzung am Kreuzband bremste ihn für den Großteil der Saison 2024/25 aus. Zuletzt musste sich Rodri einem kleinen Eingriff am Rücken unterziehen.