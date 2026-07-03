Fußball
Berichte: Wechsel von ter Stegen zu Ajax steht kurz bevor
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen steht kurz vor einem Wechsel zu Ajax Amsterdam. (Archivbild)
Rudy Garcia. DPA

Der Wechsel von Marc-André ter Stegen zu Ajax Amsterdam rückt laut Medien immer näher. Den neuen Coach des niederländischen Traditionsclubs kennt der Torwart bereits.

Lesezeit 1 Minute

Amsterdam (dpa) – Der Wechsel von Torhüter Marc-André ter Stegen zum Traditionsverein Ajax Amsterdam rückt näher. Wie mehrere niederländische Medien übereinstimmend berichten, haben sich der FC Barcelona und Ajax auf ein Leihgeschäft geeinigt.

In den kommenden Tagen sollen demnach die letzten Formalitäten – dazu zählt auch der Medizincheck – geklärt werden. Unter dem deutschen Barça-Trainer Hansi Flick hat ter Stegen beim Topclub aus Katalonien keine Perspektive mehr auf einen Stammplatz.

Bei Barcelona trotz Vertrags bis 2028 keine Perspektive mehr

Bereits im Winter war ter Stegen von Barcelona an den späteren spanischen Erstliga-Absteiger FC Girona verliehen worden, um Spielpraxis für die Fußball-WM zu sammeln. Allerdings zog sich der 34 Jahre alte Keeper gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.

Bei Ajax würde es für ter Stegen zum Wiedersehen mit Coach Míchel kommen. Der 50-Jährige wechselte in diesem Sommer von Girona nach Amsterdam.

© dpa-infocom, dpa:260703-930-330405/1

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