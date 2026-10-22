Er ließ es erst offen, nun aber ist es Berichten zufolge bald fix: Lionel Scaloni will auch in der Zeit nach Lionel Messi als Nationaltrainer Argentiniens weitermachen.

Ezeiza (dpa) – Argentiniens Fußball-Verband kann beim Neuanfang nach dem Nationalmannschafts-Ende von Superstar Lionel Messi wohl doch mit Erfolgstrainer Lionel Scaloni planen. Der 48-Jährige hatte eine weitere Vertragsverlängerung nach dem verlorenen WM-Finale noch offen gelassen und infrage gestellt. Sein aktuelles Arbeitspapier ist bis Ende dieses Jahres gültig. Nun aber berichten argentinische Medien von einer bevorstehenden Einigung. «Es fehlt nur noch die Unterschrift», schrieb «La Nación».

«Die Gespräche des Trainers der argentinischen Nationalmannschaft mit dem Präsidenten der AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, haben in den vergangenen Tagen Fortschritte bei dem Ziel ermöglicht, das beide erreichen wollen: die Fortsetzung bis zur Weltmeisterschaft 2030», hieß es bei «Clarín».

So soll der Vertrag aussehen

Den Berichten aus Argentinien zufolge soll es ein 2+2-Vertrag werden – zwei Jahre bis Ende 2028 und damit zur nächsten Copa América im selben Jahr. Dazu eine Option für weitere zwei Jahre und damit bis nach der WM 2030, bei dem es auch ein Spiel in Argentinien geben soll.

Scaloni, selbst einst Nationalspieler, übernahm die Albiceleste im Sommer 2018 nach der WM in Russland. Nach vielen Jahren des Scheiterns und verpasster Titel führte er mit Kapitän Lionel Messi Argentinien 2021 zum Gewinn der Südamerika-Meisterschaft, 2022 zum Triumph bei der WM in Katar und 2024 erneut zum Titel bei der Copa América. Im vergangenen Sommer erreichte Argentinien erneut das WM-Finale, verlor aber gegen Spanien.