Fußball
Berichte: Manchester City vor Rekordtransfer von Fernández
Enzo Fernández
Enzo Fernández soll innerhalb der Premier League wechseln. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Innerhalb der englischen Premier League bahnt sich kurz vor dem Transferschluss noch ein Mega-Deal an. Für eine Rekordsumme soll Enzo Fernández vom FC Chelsea zu Manchester City wechseln.

Lesezeit 1 Minute

Manchester (dpa) - Der bislang wohl teuerste Transfer dieses Sommers steht laut Medienberichten kurz vor dem Abschluss: Manchester City und der FC Chelsea sollen sich über einen Wechsel von Enzo Fernández geeinigt haben. Wie unter anderem «The Athletic», Sky und der Transferjournalist Fabrizio Romano berichteten, soll für den argentinischen Fußball-Weltmeister von 2022 eine Ablösesumme in Höhe von 140 bis 145 Millionen Euro fließen. 

Der 25-Jährige, der laut den Berichten nur noch den Medizincheck bei den «Citizens» absolvieren muss, war 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea gewechselt. Mit den Londonern gewann Fernández 2025 die Conference League sowie die Club-WM unter Trainer Enzo Maresca. Der italienische Coach, seit der Saison 2026/2027 bei Man City unter Vertrag, könnte nun erneut auf den Mittelfeldspieler setzen.

© dpa-infocom, dpa:260901-930-617695/1

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