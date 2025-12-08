Berichte: Letzte Chance für Alonso bei Real gegen City

Nach nur einem Sieg in fünf Ligaspielen steht Xabi Alonso bei Real Madrid unter Druck. Gegen Manchester City soll das Champions-League-Duell zur Bewährungsprobe werden.

Madrid (dpa) – Der Druck auf Trainer Xabi Alonso wird bei Real Madrid immer größer. Das Champions-League-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Englands Top-Team Manchester City sei schon die letzte Chance für den früheren Leverkusener Meistertrainer, berichtete die Zeitung «El Mundo».

Die Verantwortlichen des Weltclubs hätten nach der blamablen Niederlage im heimischen Estadio Bernabeu gegen Celta Vigo (0:2) beraten und seien zu diesem Schluss gekommen. Ähnlich berichtete auch «Marca». Die Mannschaft müsse sich gegen City anders präsentieren. Die Königlichen haben in der Liga nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen und weiter an Boden auf den Erzrivalen FC Barcelona verloren.

Zidane und Klopp als Nachfolger auf der Liste

Alonso, der erst im Sommer aus der Fußball-Bundesliga in die spanische Hauptstadt wechselte, soll mit Teilen seines Star-Ensembles, darunter Offensivmann Vinícius Júnior, zerstritten sein. Auch über mögliche Nachfolger sollen die Bosse schon gesprochen haben: Dabei stünden der frühere Real-Erfolgscoach Zinédine Zidane und Jürgen Klopp ganz oben auf der Liste.