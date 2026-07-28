Nach langer Suche ist für die kriselnde Squadra Azzurra jetzt wohl doch ein Trainer gefunden. Es ist ein alter Bekannter, der sich zwischenzeitlich nach Saudi-Arabien verabschiedet hatte.

Rom (dpa) - Die Suche nach einem neuen Fußball-Nationaltrainer für Italien steht nach langem Hin und Her vor dem Ende. Nach übereinstimmenden Medienberichten kehrt Ex-Trainer Roberto Mancini zurück, der die Squadra Azzurra 2021 zur Europameisterschaft geführt hatte. Dies teilte der Präsident des nationalen Fußballverbands, Giovanni Malagò, in einer Sitzung in Rom mit, wie die Zeitung «La Gazzetta dello Sport» und die Nachrichtenagentur Ansa berichteten. Neuer Technischer Direktor soll demnach der frühere Trainer von AS Rom, Claudio Ranieri, werden.

Die Ernennung eines neuen Trainers hatte sich in den vergangenen Tagen zum Chaos entwickelt. Zunächst sagte der Wunschkandidat ab, der frühere Barcelona-, Bayern- und Manchester-City-Trainer Pep Guardiola. Dann gab es Streit um die Zweitlösung, den einstigen Weltklassespieler Andrea Pirlo. Wegen zur enger Kontakte nach Russland kam für ihn am Wochenende das Aus. Daraufhin legten nach Medienberichten der erst vor gut zwei Wochen verpflichtete Technische Direktor Paolo Maldini und dessen Berater Leonardo ihre Ämter nieder.

Der viermalige Weltmeister Italien hatte im Frühjahr zum dritten Mal nacheinander die WM verpasst, weshalb der bisherige Nationaltrainer Gennaro Gattuso gehen musste. Der Nachfolger soll die Mannschaft jetzt zurück zu alter Größe führen. Der 61 Jahre alte Mancini war bereits Nationaltrainer von 2018 bis 2023. Sein Ruf in der Heimat leidet aber bis heute darunter, dass er sich 2023 trotz noch bestehenden Vertrages nach Saudi-Arabien verabschiedete.