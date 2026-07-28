Fußball-Nationalteam
Berichte: Italien holt Mancini als Nationaltrainer zurück
Roberto Mancini
2021 holte Roberto Mancini mit Italien den WM-Titel. (Archivbild)
Mike Egerton. DPA

Nach langer Suche ist für die kriselnde Squadra Azzurra jetzt wohl doch ein Trainer gefunden. Es ist ein alter Bekannter, der sich zwischenzeitlich nach Saudi-Arabien verabschiedet hatte.

Lesezeit 1 Minute

Rom (dpa) - Die Suche nach einem neuen Fußball-Nationaltrainer für Italien steht nach langem Hin und Her vor dem Ende. Nach übereinstimmenden Medienberichten kehrt Ex-Trainer Roberto Mancini zurück, der die Squadra Azzurra 2021 zur Europameisterschaft geführt hatte. Dies teilte der Präsident des nationalen Fußballverbands, Giovanni Malagò, in einer Sitzung in Rom mit, wie die Zeitung «La Gazzetta dello Sport» und die Nachrichtenagentur Ansa berichteten. Neuer Technischer Direktor soll demnach der frühere Trainer von AS Rom, Claudio Ranieri, werden.

Die Ernennung eines neuen Trainers hatte sich in den vergangenen Tagen zum Chaos entwickelt. Zunächst sagte der Wunschkandidat ab, der frühere Barcelona-, Bayern- und Manchester-City-Trainer Pep Guardiola. Dann gab es Streit um die Zweitlösung, den einstigen Weltklassespieler Andrea Pirlo. Wegen zur enger Kontakte nach Russland kam für ihn am Wochenende das Aus. Daraufhin legten nach Medienberichten der erst vor gut zwei Wochen verpflichtete Technische Direktor Paolo Maldini und dessen Berater Leonardo ihre Ämter nieder.

Der viermalige Weltmeister Italien hatte im Frühjahr zum dritten Mal nacheinander die WM verpasst, weshalb der bisherige Nationaltrainer Gennaro Gattuso gehen musste. Der Nachfolger soll die Mannschaft jetzt zurück zu alter Größe führen. Der 61 Jahre alte Mancini war bereits Nationaltrainer von 2018 bis 2023. Sein Ruf in der Heimat leidet aber bis heute darunter, dass er sich 2023 trotz noch bestehenden Vertrages nach Saudi-Arabien verabschiedete.

© dpa-infocom, dpa:260728-930-448660/3

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport