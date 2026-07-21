Dass der frühere Weltfußballer Zinédine Zidane neuer Trainer der Franzosen wird, das ist ein offenes Geheimnis. Nun soll er laut einem Bericht unterschrieben haben.

Paris (dpa) – Zinédine Zidanes Verpflichtung als neuer Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft soll nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano perfekt sein. Wie Romano meldete, unterschrieb der ehemalige Weltstar einen Vertrag bis Mitte 2030 bei der Équipe Tricolore. Der 54-Jährige galt schon lange als Topfavorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps.

Vor wenigen Tagen etwa meldete auch die renommierte Zeitung «L'Équipe», dass der frühere Welt- und Europameister Frankreichs Auswahl im Sommer übernehmen werde. Vom Verband FFF gab es bislang keine Bestätigung zu Zidanes Verpflichtung.

Deschamps hatte bei der Weltmeisterschaft in den USA den Titel nach einer Halbfinale-Niederlage gegen den späteren Champion Spanien verpasst und dann auch die Partie um Platz drei gegen England verloren. Dass der frühere Teamkollege von Zidane die Franzosen nach 14 Jahren verlässt, war bekannt. Deschamps hatte Frankreich 2018 zum WM-Titel geführt, 2021 gewann er die Nations League. 2022 verlor er das WM-Finale gegen Argentinien – auch bei der Heim-EM 2016 wurde gegen Portugal im Endspiel der Triumph verpasst.

Drei Champions-League-Titel als Real-Coach

Zidane hat eine bislang noch kurze, aber außergewöhnlich erfolgreiche Karriere als Coach vorzuweisen: Von 2016 bis 2018 und dann nochmal von 2019 bis 2021 trainierte er Real Madrid und gewann in der Zeit dreimal die Champions League sowie zweimal den spanischen Meistertitel. Als Spieler feierte er die Titel bei der WM 1998 und EM 2000 und gewann 2002 mit Real in der europäischen Königsklasse. In seiner letzten Partie als Profi unterlag er 2006 im WM-Finale gegen Italien – und flog dabei nach einem Kopfstoß vom Platz.