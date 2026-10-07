Nach vier Niederlagen in der Nations League steht Vincenzo Montella einem Medienbericht zufolge vor dem Aus als Nationaltrainer der Türkei. Eine Bestätigung des Verbands gibt es bislang aber nicht.

Bursa (dpa) – Der Italiener Vincenzo Montella soll einem Medienbericht zufolge nach dem desaströsen Start in die Nations League als Cheftrainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft abgelöst werden. Nach Angaben der türkischen Zeitung «Milliyet» haben Verbandspräsident İbrahim Hacıosmanoğlu und dessen Führungsgremium die Trennung beschlossen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer ist der Start in die neue Nations-League-Saison für die türkische Nationalmannschaft ebenfalls misslungen. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen und null Punkte zu Buche. Zuletzt verlor das Team auswärts mit 1:3 gegen Italien.

Montella kam als Kuntz-Nachfolger

Montella war 2023 als Nachfolger von Stefan Kuntz verpflichtet worden. Der Europameister von 1996 trainierte die Türkei von September 2021 bis September 2023. Damals hatten türkische Medien frühzeitig übereinstimmend über das bevorstehende Aus des ehemaligen U21-Trainers des Deutschen Fußball-Bundes berichtet. Der türkische Verband wies die Berichte zunächst zurück, ehe Kuntz schließlich doch freigestellt wurde.