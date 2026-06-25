Hinter Marc-André ter Stegen liegen sportlich schwierige Monate. Weil der deutsche Torhüter beim FC Barcelona keine Perspektive mehr hat, zieht es ihn nun wohl in die Niederlande.

Barcelona (dpa) – Marc-André ter Stegen steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam. Wie die spanische Sportzeitung «AS» berichtet, soll der Torhüter von Spaniens Fußball-Meister FC Barcelona für eine Saison an Ajax verliehen werden. Unter Barça-Trainer Hansi Flick hat der 34 Jahre alte Ex-Gladbacher keine Perspektive mehr auf einen Stammplatz.

Bereits im Winter hatte sich ter Stegen von Barcelona an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die WM zu sammeln. Allerdings zog sich der Torwart gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag.