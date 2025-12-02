Bericht: Regelhüter prüfen Video-Check auch bei Eckbällen

Werden die Kompetenzen der Videoschiedsrichter erweitert? Möglicherweise könnte schon bei der WM 2026 jede Ampelkarte und sogar jeder Eckball zum Fall für den VAR werden. Die Entscheidung fällt bald.

Zürich (dpa) – Bei der Fußball-WM 2026 könnte es erstmals auch zu Eingriffen des Videoschiedsrichters bei falschen Entscheidungen zu gelb-roten Karten und sogar Eckbällen kommen. Wie die englische Zeitung «The Times» berichtet, beinhaltet der Vorlage für die Sitzung des zuständigen International Football Association Boards (Ifab) am 20. Januar in London entsprechende Passagen. Auch die «Bild»-Zeitung griff das Thema auf.

Eine Ausweitung der Befugnisse des VAR hätte durchaus gravierende Folgen. So könnten die Videoreferees jede einzelne Eckball-Szene überprüfen. Kritiker befürchten einen sehr hohen Zeitaufwand, der den Spielfluss stört. Dass die Eingriffsmöglichkeit bei zweiten Gelben Karten, die zu Gelb-Rot und damit einem Platzverweis führen, diskutiert werden wird, hatte das Ifab bereits im Oktober mitgeteilt.

Blaue Karte schon getestet

Bislang kommt es nur bei Roten Karten, Torentscheidungen, Abseitsfragen und möglichen Strafen nach Spielerverwechslungen durch die Referees zu Überprüfungen. Bei der U17-WM in Katar war zudem die blaue Karte als Challenge durch die Trainer getestet worden.

Formal kann nur das Ifab, dem Vertreter der vier Fußball-Verbände des Vereinigten Königreiches und der FIFA angehören, Regeländerungen beschließen. Getroffen werden die Entscheidungen bei der Generalversammlung, die das nächste Mal am 28. Februar in Hensol in Wales zusammenkommt. Das Januar-Treffen dient der Vorbereitung darauf.

Stichtag vor der WM

In Kraft treten neue Fußball-Regeln immer zum 1. Juni, so dass Änderungen rechtzeitig zum Anpfiff der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) Gültigkeit hätten. Gelegentlich öffnet das Ifab für Neuerungen auch die Möglichkeit eines Testlaufs, über den die Veranstalter, bei der WM die FIFA, dann selbst entscheiden können. In Washington veranstaltet die FIFA am Donnerstag einen Tag vor der Gruppenauslosung einen Workshop, bei dem auch Regelfragen diskutiert werden sollen.