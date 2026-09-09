Elda (dpa) – Der argentinische Fußball-Star Lionel Messi steht offenbar vor einem Einstieg als Mehrheitseigentümer beim spanischen Zweitligisten CD Eldense. Wie die Sportzeitung «AS» berichtet, soll der Weltmeister von 2022 eine grundsätzliche Einigung mit der kolumbianischen Investmentgruppe TH erzielt haben, 100 Prozent der Anteile zu übernehmen. Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der obligatorischen Genehmigung durch den Obersten Sportrat (CSD).

Sollte der Kauf tatsächlich zustande kommen, wäre Messi erstmals Eigentümer eines Proficlubs in Spanien. Der 39-Jährige, der gerade seine vierte Saison bei Inter Miami in der Major League Soccer absolviert, ist bereits Eigentümer des Fünftligisten UE Cornella.

Eldas Bürgermeister stolz

«Wir haben erst heute Abend die Bestätigung erhalten, dass eine grundsätzliche Einigung vorliegt. In diesem Stadium müssen wir jedoch die in solchen Situationen erforderliche Zurückhaltung üben und abwarten, ob der Deal tatsächlich zustande kommt», sagte Eldes Bürgermeister Rubén Alfaro: «Auf jeden Fall sollten wir erneut stolz auf unsere Stadt und den Fußballverein sein, der uns repräsentiert. Dass sich eine Persönlichkeit wie Leo Messi für uns interessiert und sowohl den Verein als auch Elda unterstützen möchte, ist eine spektakuläre Nachricht.»

CD Eldense ist gerade in die Segunda Division aufgestiegen und liegt dort nach vier Spieltagen auf dem drittletzten Platz. Das Stadion der 55.000-Einwohner-Stadt bietet Platz für 5.800 Zuschauer.

Messi hatte vergangene Woche seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalelf bekanntgegeben. Damit endet eine Ära im Fußball: Rund 21 Jahre spielte der achtmalige Weltfußballer für Argentinien. Der 39-Jährige absolvierte 207 Länderspiele und traf 125 Mal für Argentinien. Nach vier vergeblichen Anläufen ab 2006 hatte er 2022 den WM-Titel mit Argentinien gewonnen. Im Sommer verlor er mit der Albiceleste das WM-Finale gegen Spanien.