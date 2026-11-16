Hat die UEFA einen Last-Minute-Kandidaten gefunden? Laut englischen Medien könnte ein Franzose ins Rennen um die FIFA-Präsidentschaft gehen. Allerdings nicht der prominente Ex-Trainer Arséne Wenger.

London (dpa) – Der Präsident des französischen Fußball-Verbandes, Philippe Diallo, soll nach einem Bericht der englischen Zeitung «The Guardian» Herausforderer von Gianni Infantino im Kampf um die FIFA-Präsidentschaft werden. Wie die Zeitung berichtet, könnte der 63-Jährige am Dienstag als UEFA-Kandidat präsentiert werden.

Die europäischen Infantino-Kritiker haben nur noch bis Mittwoch um Mitternacht Zeit, einen Bewerber für die Wahl am 18. März 2027 zu benennen. Dem Vernehmen nach kommt es am Dienstag zu einer digitalen Zusammenkunft der Präsidenten und Generalsekretäre der Europäischen Fußball-Union.

Wenger offenbar kein Kandidat

Zuvor war aus UEFA-Kreisen zu hören gewesen, dass eine Kandidatur von Arséne Wenger um das höchste FIFA-Amt vom Tisch sei. Der Ex-Coach und heutige Chef für internationale Fußball-Entwicklung bei der FIFA galt lange als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos.

Eine Benennung Diallos wäre eine Abkehr von der UEFA-Strategie, mit einem namhaften Kandidaten wie einem Ex-Spieler oder Ex-Trainer ins Rennen zu gehen. Diallo hat selbst nicht professionell Fußball gespielt. Seit 2023 gehört er dem UEFA-Exekutivkomitee an und damit zum engsten Machtzirkel um Aleksander Ceferin. Der UEFA-Präsident führt die Opposition gegen Infantino an.

Infantino will vierte Amtszeit

Der Konflikt war im Sommer eskaliert, als Infantino an den FIFA-Institutionen vorbei einen WM-Investorenplan vorangetrieben hatte. Seitdem hatten die Europäer einen harten Kurs gegen den Schweizer gefahren, bislang aber keinen Gegenkandidaten für die kommende Wahl nominieren können. Infantino strebt trotz der Kritik eine vierte Amtszeit an und hat breite Unterstützung aus mehreren Konföderationen.