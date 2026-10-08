Toni Kroos erwägt offenbar eine Karriere als Trainer bei einer Profimannschaft. Laut einem Medienbericht zeigt er Interesse an einem Lehrgang.

Madrid (dpa) – Der frühere Fußball-Weltmeister Toni Kroos will einem Medienbericht zufolge an einem Trainerlehrgang für ehemalige Profis teilnehmen. Der Lehrgang soll laut der spanischen Zeitung «AS» in der Saison 2027/2028 stattfinden. Wer den Lehrgang erfolgreich abschließt, erhält demnach die sogenannte A-Lizenz, die zum Training von Mannschaften in jeder Spielklasse berechtigt. Kroos habe sein Interesse dem spanischen Fußballverband RFEF mitgeteilt, hieß es.

Der 36-Jährige besitzt den Angaben nach schon jetzt eine Trainerqualifikation, die ihn als Coach bis zur dritthöchsten spanischen Spielklasse berechtigt. Mit seiner derzeitigen Qualifikation könnte Kroos jedoch weder in der ersten noch in der zweiten spanischen Liga als Cheftrainer arbeiten.

Karriereende als Spieler vor mehr als zwei Jahren

Kroos hatte seine erfolgreiche Karriere als Profi nach der Europameisterschaft 2024 beendet. Nach dem Ende seiner Laufbahn hatte der frühere Mittelfeldspieler einen direkten Einstieg ins Trainergeschäft noch ausgeschlossen.

Der gebürtige Vorpommer gewann als Profi sechsmal die Champions League – einmal mit dem FC Bayern München, fünfmal mit Real Madrid. Zudem holte er mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2014 in Brasilien den WM-Titel.