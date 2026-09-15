Der frühere Schalke- und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco steht erst seit Juli in Bologna an der Seitenlinie. Nach sieglosen Auftritten und einer Sperre soll der Verein nun schon reagieren.

Bologna (dpa) – Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco steht nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt beim italienischen Erstligisten FC Bologna bereits vor dem Aus. Der Club habe beschlossen, sich von Tedesco zu trennen, berichteten italienische Medien und die Nachrichtenagentur ANSA. Die offizielle Mitteilung werde für morgen früh erwartet, hieß es. Der ehemalige Trainer vom FC Schalke 04 und RB Leipzig hatte mit Bologna in der Serie A aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt.

Anfang des Monats hatte Tedesco beim 2:2 gegen Sassuolo Calcio in der Nachspielzeit den Schiedsrichter verbal attackiert und auch in den Kabinen weiter gewütet. Der Trainer sah die Rote Karte und wurde daraufhin von der Liga wegen «äußerst respektlosen Verhaltens» für zwei Spiele gesperrt. Da das Team des Deutsch-Italieners auch am vergangenen Wochenende 0:1 in Neapel verlor, steht Bologna nach vier Spielen mittlerweile auf Platz 16.

Nachfolger von Tedesco, der in der vergangenen Saison noch Fenerbahce Istanbul trainierte und auch schon Nationaltrainer Belgiens war, soll den Angaben nach Raffaele Palladino werden.