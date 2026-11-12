Michael Carrick ist bei Manchester United nun auch schon wieder Geschichte. Erst ein furioser Endspurt in die Champions League, dann der Absturz. Der Nachfolger soll auch schon feststehen.

Manchester (dpa) - Nach nicht einmal einem Jahr hat sich Manchester United schon wieder von Trainer Michael Carrick getrennt. Das berichtet der Sender BBC. Demnach hat der englische Fußball-Rekordmeister die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Ex-Profi des Clubs nach einem verheerenden Saisonstart beendet. Aktuell steht Manchester United in der Premier League nur auf Platz 18 und damit auf einem Abstiegsrang.

Entscheidung nach Gipfeltreffen in Monaco

Britischen Medienberichten zufolge hatten sich Geschäftsführer Omar Berrada und Fußball-Direktor Jason Wilcox tags zuvor mit Minderheitsbesitzer Sir Jim Ratcliffe in Monaco getroffen, um über Carricks Zukunft zu beraten. Ein Nachfolger soll auch bereits feststehen. Demnach soll Mauricio Pochettino in die Premier League zurückkehren.

Der 54 Jahre alte Argentinier trainierte unter anderem bereits den FC Southampton, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea. Seit September 2024 ist er Trainer der amerikanischen Nationalmannschaft, sein Vertrag soll bis einschließlich der WM 2030 gültig sein. Zwischenzeitig war auch Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann von britischen Medien als Nachfolgekandidat gehandelt worden.

Als Nachfolger für Pochettino beim US-Team wird wiederum Pep Guardiola gehandelt. Der 55-Jährige ist derzeit ohne Posten, er hatte bis zum vergangenen Sommer Uniteds Stadtrivalen Manchester City trainiert. Davor hatte der Spanier Titel mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern gefeiert.

Ob von Gaal, Mourinho oder Rangnick

Bei Manchester United kam bisher kein Trainer an die Erfolge von Club-Ikone und Langzeit-Coach Sir Alex Ferguson ran, der von 1986 bis 2013 unter anderem 13 englische Meistertitel mit dem Verein holte. Selbst unter prominenten Coaches wie Louis van Gaal (2014 bis 2016), José Mourinho (2016 bis 2018) oder auch Ralf Rangnick (2021/22) blieb die Rückkehr an die Spitze der Premier League aus.

Bei Carrick kam neben der sportlichen Krise auch öffentliche Kritik aus der Mannschaft hinzu. Kapitän Bruno Fernandes hatte nach einer Pleite in der Königsklasse die Taktik kritisiert und Carrick zu wenig Mut vorgeworfen.

Nach furiosem Endspurt folgt die Ernüchterung

Erst im Januar hatte Carrick interimsmäßig den Posten von Ruben Amorim aus Portugal übernommen. Er führte den Verein mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien der vergangenen Spielzeit noch auf Rang drei und sicherte die Champions-League-Qualifikation.