Nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM stellt sich der schottische Verband für die Heim-EM neu auf. Es übernimmt ein ehemaliger Profi mit Bundesliga-Erfahrung.

Edinburgh (dpa) – Der frühere Bundesliga-Profi Sébastien Pocognoli übernimmt die schottische Fußball-Nationalmannschaft. Der Belgier unterschrieb für zwei Jahre und soll das Team auf die Heim-EM vorbereiten, wie der Verband mitteilte. Pocognoli trainierte zuletzt die AS Monaco und lief in seiner aktiven Zeit unter anderem 30-mal für Hannover 96 auf.

«Er war der herausragende Kandidat aus einem gründlichen Auswahlverfahren: eine sehr beeindruckende Persönlichkeit mit dem echten Wunsch, die Rolle zu übernehmen, und einer klaren Vision, wie er diese angehen will», sagte Ian Maxwell, Geschäftsführer des schottischen Verbands.

Die «Bravehearts» qualifizierten sich unter Steve Clarke für die zurückliegende WM in den USA, Kanada und Mexiko, schieden als Dritter in der Vorrundengruppe C jedoch früh aus.