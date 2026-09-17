Vor rund einer Woche musste der Ex-Nationalspieler noch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun ist er wieder dabei. Eine folgenreiche Niederlage kann aber auch Müller nicht verhindern.

Montreal (dpa) – Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps aus dem wichtigsten kanadischen Pokalwettbewerb ausgeschieden. Der 37-Jährige unterlag mit seiner favorisierten Mannschaft im Rückspiel bei CF Montreal mit 1:2. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Müller, der vor einer Woche beim 3:0 gegen Los Angeles Galaxy in der nordamerikanischen Profiliga MLS noch verletzungsbedingt ausgewechselt worden war, stand wieder in der Startelf und spielte durch. Das Ausscheiden im Halbfinale der Canadian Championship konnte aber auch der langjährige Offensivstar des FC Bayern München nicht verhindern.

Beide Tore für Montreal erzielte der in Baden-Württemberg geborene Prince Owusu, der auch schon für mehrere deutsche Clubs gespielt hat. Emmanuel Sabbi gelang für Vancouver in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer.