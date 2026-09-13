Real Madrid feiert nach der Niederlage in Sevilla wieder einen Sieg. Doch Barcelona kontert. Ein Ex-Dortmunder sorgt für klare Verhältnisse.

Madrid (dpa) – Der FC Barcelona hat seinen Vorsprung auf Spaniens Rekordmeister Real Madrid gewahrt. Durch den fünften Sieg im fünften Spiel in der spanischen La Liga hat die Elf von Hansi Flick weiter drei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen. Einen Tag nach dem 4:1 (3:0)-Erfolg der Madrilenen gegen Rayo Vallecano setzte sich der Meister mit 4:2 (2:0) bei UD Levante durch.

Der 19 Jahre alte Xavi Espart (5. Minute) mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Barcelona, Lamine Yamal (19./48.) mit einem Doppelpack und Karim Adeyemi (90.+3) erzielten die Barca-Tore. Ivan Romero (79,) und Roger Brugue (88.) brachten die Gastgeber zwischenzeitlich noch einmal heran, ehe der Ex-Dortmunder Adeyemi mit seinem Treffer nach einem feinen Solo in der Nachspielzeit wieder für klare Verhältnisse sorgte.

In den sechs wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen der noch jungen Saison hat Barcelona nun 26 Tore erzielt. «Wir wissen, dass sich im Fußball die Dinge sehr schnell ändern können. Ich finde es gut, dass wir die Situation genießen, aber wenn wir etwas an unserer Einstellung verändern, wird es in die falsche Richtung gehen», hatte Flick vor dem Spiel gewarnt und wohl auch geahnt.

Für den Ex-Bundestrainer und sein Team geht es am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen den Tabellen-Zehnten Racing Santander weiter, Madrid muss am Dienstag beim Tabellenvorletzten FC Elche antreten.