Diese erste Halbzeit war eine Demütigung für den FC Barcelona und den deutschen Trainer Hansi Flick. Ins Rückspiel gegen Atlético Madrid geht der Titelverteidiger deswegen mit einer großen Hypothek.

Madrid (dpa) – Trainer Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona eine böse Halbfinal-Klatsche bei Atlético Madrid kassiert und steht im spanischen Pokal vor dem Aus. Der Titelverteidiger verlor das Hinspiel im Metropolitano nach einer desaströsen ersten Halbzeit mit 0:4 (0:4). Im Rückspiel am 3. März im Camp Nou benötigen die Katalanen schon ein kleines Fußball-Wunder für den Finaleinzug.

Barças Abwehrspieler Eric leitete mit einem Eigentor (7.) die bittere Pleite für den Titelverteidiger ein und erhielt kurz vor Ende auch noch die Rote Karte wegen einer Notbremse (85.). Für die Madrilenen trafen zudem Antoine Griezmann (15.), Ademola Lookman (34.) und Julian Alvarez (45.+3). Flick wechselt noch in der ersten Halbzeit den polnischen Stürmerstar Robert Lewandowski (37.) ein, doch ein Tor gelang dem spanischen Meister nicht mehr.

Historisch schlechte erste Hälfte

Laut Datenanbieter Opta kassierte Barça erst zum zweiten Mal seit der Saison 2004/05 in einer Halbzeit vier Gegentreffer. Das erste Mal war in der Champions League im August 2020 gegen den FC Bayern (2:8).

Im Vorjahr hatte sich Barça gegen Atlético nach zwei hart umkämpften Spielen noch knapp durchgesetzt und am Ende im Finale gegen Real Madrid triumphiert.