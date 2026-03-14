Ein ungewöhnlicher Platzverweis sorgt in der ersten spanischen Liga für Diskussionen. Der Rotsünder beteuert seine Unschuld - und liefert eine kuriose Begründung.

Madrid (dpa) – In der ersten spanischen Fußball-Liga sorgt ein kurioser Platzverweis für Aufsehen. Getafes Verteidiger Abdel Abqar sah bei der 0:1-Niederlage bei Atlético Madrid die Rote Karte, weil er Gegenspieler Alexander Sörloth in den Genitalbereich gekniffen hatte. Der Ex-Leipziger Sörloth packte Abqar daraufhin am Arm und riss ihn zu Boden, dafür gab es Gelb. Entlarvt wurde die Tätlichkeit in der 55. Minute erst durch den Videobeweis.

Abqar beteuerte nach dem Spiel, sich vergriffen zu haben. «Ich möchte klarstellen, dass es nicht meine Absicht war, den Spieler in diesem Bereich zu berühren», sagte der 27 Jahre alte Nationalspieler Marokkos. «Auf dem Video kann man sehen, dass ich ihn nicht angesehen habe, als ich ihn berührte. Ich schwöre, dass ich ihn dort nicht berühren wollte. Ich wollte ihm nur auf die Schulter klopfen, wie wir das im Fußball tun.»

Atlético ging dank eines Treffers von Außenverteidiger Nahuel Molina bereits in der achten Minute in Führung. Die Mannschaft von Diego Simeone festigte durch den knappen Sieg den dritten Platz in der Primera División.