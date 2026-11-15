Ein Spanier erobert die Niederlande. Mit Fußball im Stile der Oranje-Legende bringt der neue Bondscoach selbst Kritiker ins Schwärmen.

Berlin (dpa) – Als Xavi Hernández im Spätsommer nach der verkorksten Fußball-WM als neuer Bondscoach vorgestellt wurde, schlug dem Spanier in den Niederlanden jede Menge Skepsis entgegen. Ein Ausländer auf der wichtigsten Trainerbank der Nation – das konnte doch nicht wahr sein.

Wenige Monate und nur fünf Länderspiele später hat sich die Stimmung komplett gedreht. Nach der 7:0-Gala in der Nations League gegen Griechenland liegen Fans und Experten im deutschen Nachbarland dem einstigen Weltklassespieler vom FC Barcelona fast schon zu Füßen.

Vor dem Gruppen-Showdown mit der DFB-Elf von Jürgen Klopp an diesem Montag (20.45 Uhr) in Berlin werden bereits Vergleiche mit Hollands größter Fußball-Legende Johan Cruyff gezogen. Im Land des Europameisters von 1988 ist das das größtmögliche Kompliment – einem Ritterschlag gleichkommend.

Lobeshymnen für den Xavi-Fußball

«Oranje tanzte und tollte herum und gebrauchte den Raum auf dem Platz so wie der Namensgeber der Johan Cruijff Arena es gerne gesehen hätte», schrieb die Tageszeitung «Volkskrant» nach dem Fußballfest am Freitagabend. «Die Pass-, Kombinations- und Dribbelmaschine zermalmte Griechenland.»

Auch Xavi selbst genoss den bärenstarken Auftritt seines Teams. «Vor allem in der ersten Halbzeit war es sicherlich eine der besten Leistungen, die ich bislang als Coach gesehen habe», sagte der 46-Jährige, der immerhin drei Jahre lang die Ballkünstler des FC Barcelona trainierte und mit den Katalanen 2023 spanischer Meister wurde.

Komplett überrascht war er vom starken Auftritt der Elftal, die unter seinem Vorgänger Ronald Koeman bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko gegen Marokko noch kläglich den Einzug ins Achtelfinale verpasst hatte, aber nicht. «Ich glaube immer an meine Philosophie, an die Art und Weise, wie ich Fußball spielen lassen will», sagte Xavi. «Die Spieler verstehen das schon sehr gut. Es sah schon im Training sehr gut aus.»

Mittelfeldstratege fällt aus

Gegen Deutschland wollen die wiedererstarkten Niederländer nun an diese Leistung anknüpfen. Allerdings fehlt ihnen in Frenkie de Jong einer der Taktgeber aus dem Griechenland-Spiel. Der Kapitän, der im Mittelfeld zusammen mit dem von Koeman vor der WM noch aussortierten Dortmunder Joey Veerman zauberte, hat die Reise nach Berlin wegen Rückenbeschwerden gar nicht erst mitgemacht.

Auch deshalb vermied es Xavi nach der von der Medienabteilung des Verbandes als «SENSATIONAL SEVEN» bezeichneten Oranje-Party zu sehr in Euphorie zu verfallen. «Gegen Deutschland wird alles anders», sagte der Bondscoach, um dann doch noch etwas zu sagen, was wie eine kleine Drohung klang. «Das war erst der Anfang unseres Prozesses, jetzt brauchen wir Kontinuität.»