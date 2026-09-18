Neuer Trainer, alter Star: Cristiano Ronaldo gehört auch unter Jorge Jesus zu Portugals Auswahl. Der fünfmalige Weltfußballer könnte gemeinsam mit einem Dortmunder stürmen.

Lissabon (dpa) – Cristiano Ronaldo steht auch nach der enttäuschenden Fußball-WM und im Alter von 41 Jahren vor seinem nächsten Einsatz für Portugal. Der Weltstar wurde vom neuen Nationaltrainer Jorge Jesus in den Kader für die kommenden Länderspiele berufen.

Portugal spielt am kommenden Donnerstag in der Nations League gegen Wales. Danach heißen die Gegner Norwegen, Dänemark und noch einmal Norwegen. Der Offensivmann vom saudischen Club Al-Nassr ist Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Heimatlandes.

Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko war Ronaldos insgesamt sechste – ein Rekord, den er sich mit Lionel Messi und dem Mexikaner Guillermo Ochoa teilt. Portugal schied gegen den späteren Weltmeister Spanien im Achtelfinale aus, Ronaldo musste wegen seiner Leistungen Kritik einstecken.

Neben dem fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo setzt Coach Jesus in der Offensive unter anderem auch auf einen Bundesliga-Profi. Der formstarke Dortmunder Fábio Silva könnte sein zweites Länderspiel bestreiten.