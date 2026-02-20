Xavier Vilajoana will Barça-Präsident werden – und zeigt Interesse an Harry Kane. Doch ist ein Transfer angesichts der Clubfinanzen überhaupt realistisch?

Barcelona (dpa) – Einer der Aspiranten auf den Posten des Präsidentenamtes beim FC Barcelona, Xavier Vilajoana, hat Interesse an Bayern-Star Harry Kane bekundet. «Wir haben Kontakt zum Umfeld Kanes aufgenommen», sagte er laut «Mundo Deportivo» und anderer spanischer Medien bei der Vorstellung seines Programms. Zuvor hatte er auf der Plattform X eine Fotomontage gepostet, die den englischen Fußball-Nationalstürmer bereits im Trikot des FC Barcelona zeigt.

«Wir analysieren Spielerprofile, und Kane ist eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein eiskalter Killer auf engstem Raum – genau das, was Barça braucht», fügte der 53-Jährige hinzu. Ob der hoch verschuldete Club aber überhaupt genügend Geld für eine solche Aktion hätte, wisse er nicht.

Kane als Wahlkampf-Thema

Vilajoana möchte bei der Wahl am 15. März gegen den langjährigen Barça-Chef Joan Laporta antreten. Um als Kandidat registriert zu werden, muss ein Anwärter jedoch eine Mindestzahl an Unterschriften von Club-Mitgliedern vorweisen und eine Kaution hinterlegen.

Bei der Wahl 2021 bekam er die Stimmen nicht zusammen und konnte nicht antreten. Die spanische Sportzeitung «Marca» ordnete Vilajoanas Äußerungen zu Kane denn auch als Teil seiner Kampagne ein, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.