Arsenals Martinelli entschuldigt sich nach Liverpool-Eklat

Das Duell zwischen Titelanwärter Arsenal und Titelverteidiger Liverpool ist torlos, aber hitzig. Nach einer unsportlichen Aktion in der Schlussphase entschuldigt sich ein Arsenal-Profi.

London (dpa) – Arsenal-Profi Gabriel Martinelli hat sich für seine unsportliche Aktion im hitzigen Duell in der Premier League gegen den FC Liverpool (0:0) entschuldigt. Der Flügelspieler hatte in der umkämpften Schlussphase versucht, den verletzt am Boden liegenden Liverpool-Profi Conor Bradley unsanft vom Spielfeld zu schieben. Das hatte zur Rudelbildung geführt und Martinelli eine Gelbe Karte eingebracht. Auch Liverpools Ibrahima Konaté sah Gelb.

Bradley verlässt Stadion auf Krücken

Bradley war in der Nachspielzeit unglücklich auf dem Knie gelandet. Er musste zunächst auf dem Platz behandelt werden und wurde dann auf einer Trage abtransportiert. Später verließ der Liverpool-Verteidiger das Stadion auf Krücken.

«Ich habe in dem Moment wirklich nicht erkannt, wie schwer er verletzt war», schrieb Martinelli später in einer Instagram-Story. Er habe sich auch persönlich bei Bradley entschuldigt. «Ich möchte sagen, dass mir meine Reaktion sehr leidtut. Ich wünsche Conor noch einmal alles Gute für eine schnelle Genesung.»

Beide Trainer nehmen Martinelli in Schutz

Sowohl Arsenal-Trainer Mikel Arteta als auch Liverpool-Coach Arne Slot hatten Martinelli schon direkt nach dem Spiel in Schutz genommen. Arteta betonte, sein Spieler habe nicht in böser Absicht gehandelt. Slot sprach von einem Missverständnis, weil Zeitspiel im Fußball weit verbreitet sei.

Scharfe Kritik kam vom TV-Experten Gary Neville. Der frühere Fußball-Nationalspieler bezeichnete Martinelli als «Idiot» und nannte seine Aktion «absolut beschämend».